Польща планує долучитися до "Європейського щита", — очільник польського уряду Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: EPA

Після атаки Ірану на Ізраїль Польща розглядає можливість участі у проєкті загальноєвропейської системи ППО. Це необхідно для того, щоб захистити країну з повітря.

Як зазначає Укрінформ, таке під час пресконференції у вівторок, 16 квітня, у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск.

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Туск зазначив, що іранська операція проти Ізраїлю нагадувала масовані атаки, які із застосуванням ракет, безпілотників та бомбардувальників проводить проти України РФ.

"Згідно з аналізом наших військових, не виключено, що так могла би виглядати якась чергова хвиля агресії з боку Росії. Тому, потрібно дуже уважно вивчати кожен такий випадок", — сказав Туск.

Під час іранської атаки 90% ракет і безпілотників завдяки "залізному куполу" та іншим установкам, які захищають небо над Ізраїлем, вдалося збити. Більшість із цих ракет і безпілотників знищили не над Ізраїлем, а над Іраком чи Ліваном, що свідчить про дієвість цієї системи. Україна ж у змозі збивати лише 30% ворожих повітряних цілей.

За словами Туска, війна в Україні й іранський досвід показують, що потрібно контролювати небо над своєю територією, тому Варшава намагається отримати системи, з яких має бути створений щільний залізний купол над польським небом. Польща розвиває й розвиватиме надалі свої системи ППО/ПРО, Pilica, Narew, Wisla.

"Також співпрацюватимемо у межах ініціативи European Sky Schield, тобто європейського повітряного щита. І мені не перешкоджає, що головними ініціаторами цього проєкту були німці. Ця система також базується на ізраїльських ракетах Arrow, які були дуже ефективними", — наголосив польський прем’єр.

Що таке "Європейський щит"

Ініціатива "Європейський небесний щит" — це проєкт побудови наземної інтегрованої європейської системи ПРО, яка включає засоби боротьби з балістичними ракетами. Метою ініціативи є укріплення зв'язків між ППО різних європейських країн. Також ці ініціатива дозволяє країна-учасницям спільно закупати системи ППО та ПРО. Станом на 17 квітня в ній бере участь 21 країна Європи.

Нагадаємо, на початку березня Дональд Туск відреагував на протест фермерів, які наполягали на повній блокаді агропродукції з України. Голова уряду вимоги протестувальників неприйнятними.

Також ми повідомляли про те, що наприкінці березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів спільну пресконференцію з польським колегою Дональдом Туском.