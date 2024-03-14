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Польша не планирует возвращать домой украинских беженцев — посол объяснил почему

14 марта 2024 00:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша не планирует возвращать домой украинских беженцев — посол объяснил почему
Украинцы в Польше. Фото иллюстративное: PAP/Jakub Kaczmarczyk
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Посол Польши в Украине Ярослав Гузий заявил, что в его стране не будут ни возвращать украинцев домой, ни поощрять их возвращение. Он отметил, что украинцы уже получили в Польше работу и заработок, поэтому вправе решать о возвращении сами.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

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"Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Будут ли они решаться возвращаться или нет", — сказал дипломат.

В то же время он заявил, что один из ключевых факторов — то, что у украинских беженцев в Польше уже есть работа.

"Я могу себе представить ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польские власти каким-то образом будут реагировать", — добавил Гузий, отметив, что в польском правительстве разрабатываются комплексные механизмы соцзащиты для украинских беженцев, так и для граждан, живущих в Польше уже длительное время.

Напомним, ранее в Польше летом планируют изменить правила пребывания украинцев на территории страны, в частности аннулировать право на легальное проживание в случае выезда в Украину на один день.

В следующем году украинские выпускники школ, которые учатся в Польше, будут сдавать экзамен по украинскому языку, чтобы увеличить заинтересованность со стороны поляков к украинскому языку и культуре.

Польша
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украинцы в Польше
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