Польща не планує повертати додому українських біженців — посол пояснив чому

Українці в Польщі. Фото ілюстративне: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузій заявив, що в його країні не будуть ані повертати українців додому, ані заохочуватиме їхньому поверненню. Він наголосив, що українці вже отримали у Польщі роботу й заробіток, тому мають право вирішувати про повернення самі.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", — сказав дипломат.

Водночас він заявив, що один з ключових факторів — те, що українські біженці в Польщі вже мають роботу.

"Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", — додав Гузій, та зауважив, що в польському уряді наразі розробляються комплексні механізми соцзахисту для українських біженців, так і для громадян, які живуть в Польщі вже тривалий час.

Нагадаємо, раніше у Польщі влітку планують змінити правила перебування українців на території країни, зокрема, анулювати право на легальне проживання у разі виїзду в Україну на один день.

Водночас наступного року українські випускники шкіл, які навчаються в Польщі, складатимуть іспит з української мови, аби збільшити зацікавленість з боку поляків до української мови та культури.