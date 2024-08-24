Оккупанты завязнут в городе, но будут его варварские обстреливать, утверждает политолог.

Результат обстрела Покровска. Фото: Скриншот

Армия русских оккупантов полностью завязнет в Покровске, если дойдет до него. Однако гражданскому населению там оставаться опасно, поэтому следует эвакуироваться.

Об этом 23 августа телеканалу 24 Киев заявил военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Политолог считает, что на данный момент российская армия не в силах, чтобы мощно атаковать в этом направлении, поэтому загрязнет в городских боях.

"Я не верю, что они возьмут Покровск. Он им не по зубам. Если попробуют, то увязнут в городских боях", – отмечает Сазонов.

У врага не все хорошо с резервами, потому что даже если проводить мобилизацию, то России потребуется время, чтобы подготовить бойцов.

Однако, по мнению Сазонова, гражданскому населению нет смысла оставаться в Покровске. Враг будет пытаться уничтожить город с помощью бомбардировок.