Оккупанты завязнут в городе, но будут его варварские обстреливать, утверждает политолог.

Покровск врагу не по зубам, но эвакуироваться надо — политолог назвал причину
Армия русских оккупантов полностью завязнет в Покровске, если дойдет до него. Однако гражданскому населению там оставаться опасно, поэтому следует эвакуироваться.
Об этом 23 августа телеканалу 24 Киев заявил военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
Почему армия РФ может застрять в Покровске
Политолог считает, что на данный момент российская армия не в силах, чтобы мощно атаковать в этом направлении, поэтому загрязнет в городских боях.
"Я не верю, что они возьмут Покровск. Он им не по зубам. Если попробуют, то увязнут в городских боях", – отмечает Сазонов.
У врага не все хорошо с резервами, потому что даже если проводить мобилизацию, то России потребуется время, чтобы подготовить бойцов.
Однако, по мнению Сазонова, гражданскому населению нет смысла оставаться в Покровске. Враг будет пытаться уничтожить город с помощью бомбардировок.
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