Несмотря на опасность, жители Покровска не бросили своих кошек и собак, а забрали их с собой.

Эвакуационный поезд из Покровска и его пассажиры. Фото: Скриншот

Очередной эвакуационный поезд из фронтового Покровска на Донетчине прибыл в Ровно. Он стал рекордным по количеству пассажиров: 371 украинец вместе со своими домашними питомцами были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом 23 августа, в пятницу сообщает Укрзалізниця, которая подготовила этот поезд.

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На перроне работало немало волонтеров и военных, которые помогали местным скачать все необходимое и ценное. В отличие от россиян из Суджи, украинцы не оставили своих питомцев — домашних любимцев, за которых несут ответственность. Поездом ехали как кошки, так и собаки и другая живность.

Жители Покровска не оставили на произвол судьбы своих любимцев и забрали их с собой. Фото: Скриншот

На месте эвакуации работало руководство Укрзалізниці, чтобы проанализировать процессы, определить потребности, обсудить все моменты взаимодействия с местными властями, спасателями и силами безопасности и обороны Украины.

"Это невероятно ответственная работа - помогать людям ехать к безопасности, к новой жизни в Украине. Чтобы организовать именно этот эвакуационный рейс, железнодорожники оперативно добавили к поезду 9 вагонов. Хочется сделать все на свете, чтобы для этих детей и миллионов других все самое страшное осталось уже позади", – рассказал руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

С начала года железнодорожники уже эвакуировали более 20 тыс. человек из Донбасса, Запорожья, Харьковщины, Херсонщины и Сумщины.