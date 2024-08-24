Попри небезпеку мешканці Покровська не покинули своїх котів та собак, а забрали їх із собою

Евакуаційний потяг з Покровська став рекордним – люди залишали домівки, але не своїх тваринок
Черговий евакуаційний потяг з фронтового Покровська, що на Донеччині, прибув до Рівного. Він став рекордним за кількістю пасажирів: 371 українець разом зі своїми домашніми улюбленцями були вимушені покинути свої домівки.
Про це 23 серпня, у п'ятницю повідомляє Укрзалізниця, що знарядила цей потяг.
Як проходить евакуація з Покровська
На пероні працювало чимало волонтерів та військових, які допомагали місцевим завантажити все необхідне та цінне. На відміну від росіян із Суджі українці не залишили своїх годованців — домашніх улюбленців, за яких несуть відповідальність. Потягом їхали як коти, так і собаки та інша живність.
На місці евакуації працювало керівництво Укрзалізниці, щоб проаналізувати процеси, визначити потреби, обговорити всі моменти взаємодії з місцевою владою, рятувальниками та силами безпеки й оборони України.
"Це неймовірно відповідальна робота – допомагати людям їхати до безпеки, до нового життя в Україні. Щоб організувати саме цей евакуаційний рейс, залізничники оперативно додали до поїзда 9 вагонів. Хочеться зробити все на світі, щоб для цих дітей та мільйонів інших усе найстрашніше лишилось уже позаду", – розповів керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Від початку року залізничники вже евакуювали понад 20 тис. людей з Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини та Сумщини.
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