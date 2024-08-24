Окупанти зав'язнуть у місті, але будуть його варварські обстрілювати, стверджує політолог

Покровськ ворогу не по зубах, але евакуюватись треба — політолог назвав причину
Армія російських окупантів повністю зав'язне у Покровську, якщо дійде до нього. Проте цивільному населенню там залишатись небезпечно, тому варто евакуюватись.
Про це 23 серпня телеканалу 24 Київ заявив військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.
Чому армія РФ може застрягнути у Покровську
Політолог вважає, що на цей момент російська армія не має сили, щоб потужно атакувати в цьому напрямку, тому загрузне у міських боях.
"Я не вірю, що вони візьмуть Покровськ. Він їм не по зубах. Якщо спробують, то зав'язнуть у міських боях. Тих ресурсів, які вони колись кидали на Авдіївку вже давно нема, а більш гострими для окупантів є інші напрямки фронту", — зазначає Сазонов.
У ворога не все гаразд із резервами, бо навіть якщо проводити мобілізацію, то Росії буде потрібен час, щоб підготувати бійців.
Проте на думку Сазонова цивільному населенню немає сенсу залишатись в Покровську. Ворог буде намагатись знищити місто за допомогою бомбардувань.
Читайте Новини.LIVE!