Окупанти зав'язнуть у місті, але будуть його варварські обстрілювати, стверджує політолог

Результат обстрілу Покровська. Фото: Скриншот

Армія російських окупантів повністю зав'язне у Покровську, якщо дійде до нього. Проте цивільному населенню там залишатись небезпечно, тому варто евакуюватись.

Про це 23 серпня телеканалу 24 Київ заявив військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Читайте також:

Чому армія РФ може застрягнути у Покровську

Політолог вважає, що на цей момент російська армія не має сили, щоб потужно атакувати в цьому напрямку, тому загрузне у міських боях.

"Я не вірю, що вони візьмуть Покровськ. Він їм не по зубах. Якщо спробують, то зав'язнуть у міських боях. Тих ресурсів, які вони колись кидали на Авдіївку вже давно нема, а більш гострими для окупантів є інші напрямки фронту", — зазначає Сазонов.

У ворога не все гаразд із резервами, бо навіть якщо проводити мобілізацію, то Росії буде потрібен час, щоб підготувати бійців.

Проте на думку Сазонова цивільному населенню немає сенсу залишатись в Покровську. Ворог буде намагатись знищити місто за допомогою бомбардувань.