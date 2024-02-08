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Подоляк объяснил причины отставки Залужного

8 февраля 2024 19:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подоляк объяснил причины отставки Залужного
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что решение об обновлении командного состава Вооруженных сил Украины, включая генерала Валерия Залужного, обусловлено необходимостью пересмотреть тактику боевых действий. Теперь необходимо найти способ удержать и развить инициативу.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Telegram в четверг, 8 февраля.

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Пост Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Подоляк прокомментировал отставку Сырского

"Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего... Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения", — подчеркнул Подоляк.

Подоляк также подчеркнул, что необходимо найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу. Также, по его мнению, важно запустить процесс реформирования управленческих принципов в украинской армии.

Ранее мы сообщали, что вечером 8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Оба опубликовали сообщения о том, что будут и дальше работать вместе для достижения мира. Несмотря на то, что упреки в инфопространстве об увольнении Залужного были и раньше, украинцы шокированы таким решением и не сдерживают слова.

Напомним, что Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.

война
Михаил Подоляк
Украина
Валерий Залужный
отставка

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