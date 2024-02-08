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Подоляк пояснив причини відставки Залужного

8 лютого 2024 19:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Подоляк пояснив причини відставки Залужного
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що рішення про оновлення командного складу Збройних сил України, включно з генералом Валерієм Залужним, обумовлене необхідністю переглянути тактику бойових дій. Наразі необхідно знайти спосіб утримати та розвинути ініціативу.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Telegram у четвер, 8 лютого. 

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Пост Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Подоляк прокоментував відставку Сирського

"Президент Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з Головнокомандувачем... Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", — наголосив Подоляк.

Подоляк також наголосив, що необхідно знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу. Також, на його думку, важливо запустити процес реформування управлінських принципів в українській армії.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Обоє опублікували дописи про те, що будуть і надалі працювати разом задля досягнення миру. Попри те, що закиди в інфопростір про звільнення Залужного були і раніше, українці шоковані таким рішенням і не стримують слів. 

Нагадуємо, що Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройними силами України замість Валерія Залужного, який сьогодні пішов у відставку.

війна
Михайло Подоляк
Україна
Валерій Залужний
відставка

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