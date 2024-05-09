Преодолел 1500 км — дрон СБУ атаковал НПЗ в российской Башкирии

Пожар на нефтезаводе в Самарской области. Фото: росСМИ

Беспилотник Службы безопасности Украины, пролетев 1500 километров, атаковал нефтеперерабатывающий завод в российской республике Башкортостан в четверг, 9 мая. Под прицелом оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават".

Это Новини.LIVE подтвердили источники в спецслужбах.

Читайте также:

Удар по НПЗ в Башкирии

"В России продолжается "взрывное" 9 мая. После ночного "хлопка" на двух нефтебазах в Краснодарском крае России утром дальнобойный дрон "посетил" и республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават", — сказали в спецслужбах, говоря об ударе по НПЗ.

Добавили, что дрон попал в установку каталитического крекинга нефти. Он, преодолев расстояние в 1500 км, установил исторический рекорд.

По данным источников, НПЗ "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии в РФ. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что работающие на ВПК российские НПЗ и нефтебазы не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", — отметил информированный источник.

Что еще известно об атаках дронов в РФ

Напомним, ночью 9 мая группа ударных беспилотников атаковала нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края РФ. На предприятии вспыхнул пожар.

2 мая несколько областей РФ оказались под атакой беспилотников. Об ударах дронами сообщили губернаторы Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областей.

1 мая в российском городе Рязань произошло попадание дрона в нефтеперерабатывающий завод.