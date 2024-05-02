Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ

Пожежа після атаки ударними безпілотниками. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Уночі в четвер, 2 травня, кілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Декілька БпЛА вдалося збити, однак є й влучення.

Про удари дронами повідомили губернатори Орловської, Курської, Ростовської та Смоленської областей.

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Орловська область

О 00:20 губернатор Андрій Кличков повідомив, що на території Глазуновського та Свердловського районів унаслідок знешкодження БпЛА є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Це призвело до часткового порушення електропостачання в низці домоволодінь.

Скриншот повідомлення Кличкова

Курська область

Курську область безпілотники почали атакувати ще ввечері 1 травня. О 21:55 губернатор Роман Старовойт попередив про загрозу БпЛА, а о 22:32 повідомив про знищення українського безпілотника літакового типу над Обоянським районом. О 23:47 стало відомо, що в селищі Понирі внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередачі, через що в населеному пункті немає світла. Про відбій загрози атаки БпЛА Старовойт повідомив тільки о 05:29 2 травня.

Скриншот повідомлень Старовойта

Ростовська область

О 02:50 губернатор Василь Голубєв повідомив, що близько 02:00 в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинська знищили два БпЛА. За його попередніми даними, постраждалих та пошкоджень об'єктів немає.

Скриншот повідомлення Голубєва

Смоленська область

О 05:15 губернатор Василь Анохін повідомив, що на території Рославльського району українські БпЛА намагалися завдати пошкоджень об'єкту цивільної енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Скриншот повідомлення Анохіна

Краснодарський край

Офіційних коментарів щодо обстрілу від місцевої влади Краснодарського краю не було. Однак у соцмережах повідомляють, що близько 03:00 пролунали три вибухи в селищі Афіпське.

Місцеві мешканці кажуть, що чули, як дзижчать дрони, а потім бачили яскраві спалахи та дим. На відстані близько трьох кілометрів від селища Афіпське розташоване селище Нефтекачка, де знаходиться Афіпський НПЗ.

Інформацію про атаку на цей об'єкт підтвердив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

"Невідомі комарі атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї", — йдеться в повідомленні в його Telegram-каналі.

Нагадаємо, уночі 1 травня лунали вибухи в російському Воронежі. За інформацією місцевого губернатора місто атакували БпЛА. Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів вибито вікна в будинку.

Також ми писали про те, що в Україні вже є ракети та балістичні безпілотники далекобійністю до трьох тисяч кілометрів. Завдяки цим снарядам можна атакувати об'єкти в тилу РФ. За словами ексголови служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, такі ракети можуть діставати навіть до Уралу.

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n2547122

селище Нефтекачка, де розташоване "Афіпське НПЗ"

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n2547122

селище Нефтекачка, де розташоване "Афіпське НПЗ"

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n254712