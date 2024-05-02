Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ arrow

Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ

2 травня 2024 07:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ
Пожежа після атаки ударними безпілотниками. Фото ілюстративне: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в четвер, 2 травня, кілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Декілька БпЛА вдалося збити, однак є й влучення.

Про удари дронами повідомили губернатори Орловської, Курської, Ростовської та Смоленської областей.

Читайте також:

Що відомо про атаку БпЛА на РФ уночі проти 2 травня

Орловська область

О 00:20 губернатор Андрій Кличков повідомив, що на території Глазуновського та Свердловського районів унаслідок знешкодження БпЛА є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Це призвело до часткового порушення електропостачання в низці домоволодінь. 

Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ - фото 1
Скриншот повідомлення Кличкова

Курська область

Курську область безпілотники почали атакувати ще ввечері 1 травня. О 21:55 губернатор Роман Старовойт попередив про загрозу БпЛА, а о 22:32 повідомив про знищення українського безпілотника літакового типу над Обоянським районом. О 23:47 стало відомо, що в селищі Понирі внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередачі, через що в населеному пункті немає світла. Про відбій загрози атаки БпЛА Старовойт повідомив тільки о 05:29 2 травня.

Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ - фото 2
Скриншот повідомлень Старовойта

Ростовська область

О 02:50 губернатор Василь Голубєв повідомив, що близько 02:00 в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинська знищили два БпЛА. За його попередніми даними, постраждалих та пошкоджень об'єктів немає.

Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ - фото 3
Скриншот повідомлення Голубєва

Смоленська область

О 05:15 губернатор Василь Анохін повідомив, що на території Рославльського району українські БпЛА намагалися завдати пошкоджень об'єкту цивільної енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є пошкодження енергооб'єктів та НПЗ - фото 4
Скриншот повідомлення Анохіна

Краснодарський край

Офіційних коментарів щодо обстрілу від місцевої влади Краснодарського краю не було. Однак у соцмережах повідомляють, що близько 03:00 пролунали три вибухи в селищі Афіпське.

Місцеві мешканці кажуть, що чули, як дзижчать дрони, а потім бачили яскраві спалахи та дим. На відстані близько трьох кілометрів від селища Афіпське розташоване селище Нефтекачка, де знаходиться Афіпський НПЗ. 

Інформацію про атаку на цей об'єкт підтвердив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

"Невідомі комарі атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї", — йдеться в повідомленні в його Telegram-каналі.

Нагадаємо, уночі 1 травня лунали вибухи в російському Воронежі. За інформацією місцевого губернатора місто атакували БпЛА. Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів вибито вікна в будинку.

Також ми писали про те, що в Україні вже є ракети та балістичні безпілотники далекобійністю до трьох тисяч кілометрів. Завдяки цим снарядам можна атакувати об'єкти в тилу РФ. За словами ексголови служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, такі ракети можуть діставати навіть до Уралу.

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n2547122
селище Нефтекачка, де розташоване "Афіпське НПЗ"
https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n2547122
селище Нефтекачка, де розташоване "Афіпське НПЗ"
https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n254712

вибух
НПЗ
електроенергія
безпілотники
обстріли
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри