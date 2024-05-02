Несколько областей РФ оказались под атакой БпЛА — есть повреждения энергообъектов и НПЗ

Пожар после атаки ударными беспилотниками. Фото иллюстративное: mil.in.ua

В ночь на четверг, 2 мая, несколько областей РФ оказались под атакой беспилотников. Несколько БпЛА удалось сбить, однако есть и попадания.

Об ударах дронами сообщили губернаторы Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областей.

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Орловская область

В 00:20 губернатор Андрей Клычков сообщил, что на территории Глазуновского и Свердловского районов в результате обезвреживания БпЛА есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Это привело к частичному нарушению электроснабжения в ряде домовладений.

Скриншот сообщения Кличкова

Курская область

Курскую область беспилотники начали атаковать еще вечером 1 мая. В 21:55 губернатор Роман Старовойт предупредил об угрозе БпЛА, а в 22:32 сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Обоянским районом. В 23:47 стало известно, что в поселке Поныри в результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего в населенном пункте нет света. Об отбое угрозы атаки БпЛА Старовойт сообщил только в 05:29 2 мая.

Скриншот сообщений Старовойта

Ростовская область

В 02:50 губернатор Василий Голубев сообщил, что около 02:00 в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожили два БпЛА. По его предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.

Скриншот сообщения Голубева

Смоленская область

В 05:15 губернатор Василий Анохин сообщил, что на территории Рославльского района украинские БпЛА пытались нанести повреждения объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Скриншот сообщения Анохина

Краснодарский край

Официальных комментариев об обстреле от местных властей Краснодарского края не было. Однако в соцсетях сообщают, что около 03:00 прогремели три взрыва в поселке Афипское.

Местные жители говорят, что слышали, как жужжат дроны, а потом видели яркие вспышки и дым. На расстоянии около трех километров от поселка Афипское расположен поселок Нефтекачка, где находится Афипский НПЗ.

Информацию об атаке на этот объект подтвердил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

"Неизвестные комары атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Напомним, ночью 1 мая раздавались взрывы в российском Воронеже. По информации местного губернатора, город атаковали БпЛА. В результате падения обломков одного из сбитых дронов выбиты окна в доме.

Также мы писали, что в Украине уже есть ракеты и баллистические беспилотники дальнобойностью до трех тысяч километров. Благодаря этим снарядам можно атаковать объекты в тылу РФ. По словам экс-главы службы внешней разведки Николая Маломужа, такие ракеты могут доставать даже до Урала.

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n2547122

поселок Нефтекачка, где расположен "Афипское НПЗ"

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n2547122

поселок Нефтекачка, где расположен "Афипское НПЗ"

https://24tv.ua/droni-atakuvali-afipske-02052024-shho-vidomo_n254712