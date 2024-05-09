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Подолав 1500 км — дрон СБУ атакував НПЗ у російській Башкирії

9 травня 2024 14:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Подолав 1500 км — дрон СБУ атакував НПЗ у російській Башкирії
Пожежа на нафтозаводі у Самарській області РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Безпілотник Служби безпеки України, пролетівши 1500 кілометрів, атакував нафтопереробний завод у російській республіці Башкортостан у четвер, 9 травня. Під прицілом опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават". 

Це Новини.LIVE підтвердили джерела у спецслужбах. 

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"У Росії продовжується "вибухове" 9 травня. Після нічної "бавовни" на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ зранку далекобійний дрон "завітав" і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават", — сказали у спецслужбах, говорячи про удар по НПЗ. 

Додали, що дрон влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. Він, подолавши відстань у 1500 кілометрів, встановив історичний рекорд. 

За даними джерел, НПЗ "Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії у РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизпального та інших видів нафтопродуктів.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це означає, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу", — зазначило поінформоване джерело.

Що ще відомо про атаки дронів у РФ

Нагадаємо, уночі 9 травня група ударних безпілотників атакувала нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю РФ. На підприємстві спалахнула пожежа.

2 травня декілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Про удари дронами повідомили губернатори Орловської, Курської, Ростовської та Смоленської областей.

1 травня у російському місті Рязань відбулось влучання дрона в нафтопереробний завод. 

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війна
завод
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