Дрони атакували ще один нафтопереобний завод в Росії

В Росії горить нафтопереробний завод. Фото: Ольга Плужнова

Група ударних безпілотників атакувала нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю РФ. На підприємстві — пожежа.

Про це вночі 9 травня пишуть російські телеграм-канали.

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Російський телеграм-канал Mash уточнив, що нафтобазу атакували шість безпілотників. На НПЗ почалася пожежа. За попередніми дпними, постраждалих немає.

У мережі поширюють коротенькі відео з Юровки, за кадром можна почути гучні вибухи. Місцеві жителі розповідають про характерні звуки дронів, потім — вибух і спалах у небі.

Нагадаємо, 2 травня декілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Про удари дронами повідомили губернатори Орловської, Курської, Ростовської та Смоленської областей. Першого травня російські ЗМІ повідомили, що дрон влучив у НПЗ міста Рязань.