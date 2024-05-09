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У Краснодарському краї після атаки дронами спалахнув ще один НПЗ — соцмережі

9 травня 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Дрони атакували ще один нафтопереобний завод в Росії
В Росії горить нафтопереробний завод. Фото: Ольга Плужнова
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Група ударних безпілотників атакувала нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю РФ. На підприємстві — пожежа. 

Про це вночі 9 травня пишуть російські телеграм-канали.

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Російський телеграм-канал Mash уточнив, що нафтобазу атакували шість безпілотників. На НПЗ почалася пожежа. За попередніми дпними, постраждалих немає. 

У мережі поширюють коротенькі відео з Юровки, за кадром можна почути гучні вибухи. Місцеві жителі розповідають про характерні звуки дронів, потім — вибух і спалах у небі.  

Нагадаємо, 2 травня декілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Про удари дронами повідомили губернатори Орловської, Курської, Ростовської та Смоленської областей. Першого травня російські ЗМІ повідомили, що дрон влучив у НПЗ міста Рязань. 

пожежа
НПЗ
безпілотники
нафта
Росія

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