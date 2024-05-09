Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Краснодарском крае после атаки дронами вспыхнул еще один НПЗ — соцсети arrow

В Краснодарском крае после атаки дронами вспыхнул еще один НПЗ — соцсети

9 мая 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Дроны атаковали еще один нефтепереобный завод в России
В России горит нефтеперерабатывающий завод. Фото: Ольга Плужнова
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Группа ударных беспилотников атаковала нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края РФ. На предприятии — пожар.

Об этом ночью 9 мая пишут российские телеграммы-каналы.

Читайте также:

Оккупанты говорят, что ликвидировали все БПЛА, но некоторые упали прямо на нефтяные резервуары

Российский телеграмм-канал Mash уточнил, что нефтебазу атаковали шесть беспилотников. На НПЗ начался пожар. По предварительным причинам, пострадавших нет.

В сети распространяют коротенькие видео с Юровки, за кадром можно услышать громкие взрывы. Местные жители рассказывают о характерных звуках дронов, затем — взрыве и вспышке в небе.

Напомним, 2 мая несколько областей РФ были атакованы беспилотниками. Об ударах дронами сообщили губернаторы Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областей. Первого мая российские СМИ сообщили, что дрон попал в НПЗ города Рязань.

пожар
НПЗ
беспилотники
нефть
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом