Дроны атаковали еще один нефтепереобный завод в России

В России горит нефтеперерабатывающий завод. Фото: Ольга Плужнова

Группа ударных беспилотников атаковала нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края РФ. На предприятии — пожар.

Об этом ночью 9 мая пишут российские телеграммы-каналы.

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Российский телеграмм-канал Mash уточнил, что нефтебазу атаковали шесть беспилотников. На НПЗ начался пожар. По предварительным причинам, пострадавших нет.

В сети распространяют коротенькие видео с Юровки, за кадром можно услышать громкие взрывы. Местные жители рассказывают о характерных звуках дронов, затем — взрыве и вспышке в небе.

Напомним, 2 мая несколько областей РФ были атакованы беспилотниками. Об ударах дронами сообщили губернаторы Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областей. Первого мая российские СМИ сообщили, что дрон попал в НПЗ города Рязань.