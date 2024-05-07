Подарок в день "инаугурации" — в Гааге организовали символический трибунал над Путиным
В Гааге перед зданием Международного суда ООН прошла акция "Тюрьма, а не Кремль", приуроченная ко дню "инаугурации" главы Кремля Владимира Путина.
Акцию анонсировала общественная организация Freies Russland NRW во вторник, 7 мая.
Фигурку диктатора привезли "судить" в Гаагу
Протестующие собрались перед Дворцом мира в Гааге и призвали отправить Путина в тюрьму вместо очередного срока в Кремле.
Демонстрация собрала вместе активистов из многих стран, чтобы публично разоблачить преступления нелегитимного президента.
"Правильное место для международного преступника – тюрьма, а не Кремль", — утверждают организаторы.
Гигантскую фигуру российского диктатора в кандалах и тюремной робе уже установили напротив здания Международного суда ООН в Гааге.
Автор фигуры — известный немецкий иллюстратор и карикатурист Жак Тилли.
Напомним, в Кремле сегодня, 7 мая, состоялась церемония "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Он начал свой пятый президентский срок.
Ранее сообщалось, что "инаугурацию" Путина посетят представители шести стран Европейского Союза. Бельгия, также находившаяся в списке, внезапно отменила визит своего дипломата.
В МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и законным президентом РФ.
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