Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Подарок в день "инаугурации" — в Гааге организовали символический трибунал над Путиным arrow

Подарок в день "инаугурации" — в Гааге организовали символический трибунал над Путиным

7 мая 2024 18:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Подарок в день "инаугурации" — в Гааге организовали символический трибунал над Путиным
Антипутинский митинг в Гааге. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Гааге перед зданием Международного суда ООН прошла акция "Тюрьма, а не Кремль", приуроченная ко дню "инаугурации" главы Кремля Владимира Путина.

Акцию анонсировала общественная организация Freies Russland NRW во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Фигурку диктатора привезли "судить" в Гаагу

Протестующие собрались перед Дворцом мира в Гааге и призвали отправить Путина в тюрьму вместо очередного срока в Кремле.

Демонстрация собрала вместе активистов из многих стран, чтобы публично разоблачить преступления нелегитимного президента.

 

антипутинский митинг в Гааге
Антипутинский митинг в Гааге. Фото: Reuters

"Правильное место для международного преступника – тюрьма, а не Кремль", — утверждают организаторы.

Гигантскую фигуру российского диктатора в кандалах и тюремной робе уже установили напротив здания Международного суда ООН в Гааге.

Автор фигуры — известный немецкий иллюстратор и карикатурист Жак Тилли.

 

антипутинский митинг в Гааге
Антипутинский митинг в Гааге. Фото: Reuters

Напомним, в Кремле сегодня, 7 мая, состоялась церемония "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Он начал свой пятый президентский срок.

Ранее сообщалось, что "инаугурацию" Путина посетят представители шести стран Европейского Союза. Бельгия, также находившаяся в списке, внезапно отменила визит своего дипломата.

В МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и законным президентом РФ.

владимир путин
ООН
Гаага
Нидерланды
протесты
акция
Кремль
Международный уголовный суд
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень