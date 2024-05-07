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Подарунок у день "інавгурації" — в Гаазі організували символічний трибунал над Путіним

7 травня 2024 18:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Подарунок у день "інавгурації" — в Гаазі організували символічний трибунал над Путіним
Антипутінський мітинг в Гаазі. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Гаазі перед будівлею Міжнародного суду ООН пройшла акція "В'язниця, а не Кремль", приурочена до дня "інавгурації" очільника Кремля Володимира Путіна.

Акцію анонсувала громадська організація Freies Russland NRW у вівторок, 7 травня.

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Протестувальники зібралися перед Палацом миру в Гаазі та закликати відправити Путіна до в’язниці замість чергового терміну в Кремлі.

Демонстрація зібрала разом активістів з багатьох країн, щоб публічно викрити злочини нелегітимного президента.

 

антипутінський мітинг у Гаазі
Антипутінський мітинг в Гаазі. Фото: Reuters

"Правильне місце для міжнародного злочинця — в’язниця, а не Кремль", — стверджують організатори.

Гігантську фігуру російського диктатора у кайданах та тюремній робі вже встановили навпроти будівлі Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Автором фігури є відомий німецький ілюстратор та карикатурист Жак Тіллі. 

 

антипутінський мітинг у Гаазі
Антипутінський мітинг в Гаазі. Фото: Reuters

Нагадаємо, у Кремлі сьогодні, 7 травня, відбулася церемонія "інавгурації" російського правителя Володимира Путіна. Він розпочав свій п'ятий президентський термін.

Раніше повідомлялося, що "інавгурацію" Путіна відвідають представники шести країн Європейського Союзу. Бельгія, яка також була у списку, раптово скасувала візит свого дипломата. 

У МЗС України зробили заяву щодо "інавгурації" Путіна. Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.

володимир путін
ООН
Гаага
Нідерланди
протести
акція
Кремль
Міжнародний кримінальний суд
Росія

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