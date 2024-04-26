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Платили 3500 долларов за брак с женщиной-инвалидом — разоблачена схема переправки уклонистов

26 апреля 2024 16:41
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Платили 3500 долларов за брак с женщиной-инвалидом — разоблачена схема переправки уклонистов
Полиция разоблачила масштабную схему переправки мужчин через границу. Фото: Полиция Киева
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Столичные полицейские разоблачили масштабную схему переправки мужчин через государственную границу. Фигурантки через телеграмм-каналы подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагали им жениться на женщинах с инвалидностью.

Об этом сообщает полиция Киева сегодня, 26 апреля.

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"Фиктивное брачное агентство" разоблачили сотрудники миграционной полиции совместно со следователями полиции Киева и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Преступную деятельность организовала 38-летняя жительница Киевской области. Из-за объявления в телеграмм-каналах она подыскивала мужчин призывного возраста. А ее 48-летняя сообщница помогала с поиском "невест". Кроме того, организатор лично сопровождала "молодожен" до границы. За всю процедуру фигурантки просили 3500 долларов.

 

3500 за женитьбу на женщине-инвалиде
Задержанные фигурантки по делу о фиктивных браках уклонистов с женщинами-инвалидами. Фото: Полиция Киева

Противоправную деятельность разоблачили сразу после заключения фиктивного брака с 43-летней уроженкой Тернопольской области, которая приехала в столицу на один день для совершения сделки. За свое участие в незаконной деятельности она получила 1500 долларов, изъятых во время следственных действий.

Организатора и "невесту" правоохранители задержали. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока решают вопрос об объявлении о подозрении третьей участницы незаконной сделки. Также правоохранители устанавливают всех остальных участников, причастных к этой противоправной деятельности.

Напомним, BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны.

Также мы сообщали, что в ночь на 25 апреля, неподалеку от государственной границы, пограничники отдела "Тячев" задержали шесть человек. Они хотели незаметно переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье камеры зафиксировали, как пятеро мужчин бегут в Венгрию. Один из них был одет в камуфляжную одежду.

Кроме того, мы сообщали, что в Государственной пограничной службе Украины заявили, что в день на контрольно-пропускных пунктах до десяти мужчин пытаются незаконно уехать из страны, однако их попытки оканчиваются неудачей.

Киев
граница
полиция
Киевская область
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преступление
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уклонисты

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