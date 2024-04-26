Платили 3500 долларов за брак с женщиной-инвалидом — разоблачена схема переправки уклонистов
Столичные полицейские разоблачили масштабную схему переправки мужчин через государственную границу. Фигурантки через телеграмм-каналы подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагали им жениться на женщинах с инвалидностью.
Об этом сообщает полиция Киева сегодня, 26 апреля.
Процедура с "женитьбой" стоила 3500 долларов
"Фиктивное брачное агентство" разоблачили сотрудники миграционной полиции совместно со следователями полиции Киева и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Преступную деятельность организовала 38-летняя жительница Киевской области. Из-за объявления в телеграмм-каналах она подыскивала мужчин призывного возраста. А ее 48-летняя сообщница помогала с поиском "невест". Кроме того, организатор лично сопровождала "молодожен" до границы. За всю процедуру фигурантки просили 3500 долларов.
Противоправную деятельность разоблачили сразу после заключения фиктивного брака с 43-летней уроженкой Тернопольской области, которая приехала в столицу на один день для совершения сделки. За свое участие в незаконной деятельности она получила 1500 долларов, изъятых во время следственных действий.
Организатора и "невесту" правоохранители задержали. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пока решают вопрос об объявлении о подозрении третьей участницы незаконной сделки. Также правоохранители устанавливают всех остальных участников, причастных к этой противоправной деятельности.
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