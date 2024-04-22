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В ДПСУ відповіли, скільки чоловіків на день намагаються незаконно перетнути кордон

22 квітня 2024 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ДПСУ відповіли, скільки чоловіків на день намагаються незаконно перетнути кордон
Прикордонники спіймали чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що в день на контрольно-пропускних пунктах до 10 чоловіків намагаються незаконно виїхати з країни, однак їхні спроби закінчуються невдачею. 

Про це Андрій Демченко розповів в неділю, 21 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє телеканал "Ми-Україна".

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"Є й спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, зокрема, коли чоловіки намагаються надати підробні документи. Такі випадки щоденно фіксуються на кордоні, це може бути близько 10 осіб, які ми викриваємо з такими документами... або ж коли особи намагаються підкупити інспекторів ДПСУ", — зазначив речник.

За його словами, більше фіксується спроб перетину по "зеленій ділянці", найчастіше вони трапляються на кордоні з Молдовою та Румунією.

Однак Демченко додав, що кордон посилений, прикордонники разом з іншими правоохоронними органами діють і в прикордонні, щоб завчасно викривати спроби незаконної втечі з України.

Як не слід перетинати кордон

Нагадаємо, що на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу.

Також ми писали, що у Львівській області ДБР затримало заступника директора одного з комунальних підприємств, який організував переправлення призовників через кордон. Йому оголосили підозру.

Додамо, що чоловіки не припиняють вигадувати все нові й нові способи втечі до сусідніх. Так, камера зафіксувала на кордоні біля села Дийда на Закарпатті п’ятьох людей, які нелегально покинули країну. Четверо з них спокійно перейшли кордон під наглядом особи в камуфльованому одязі.

кордон
закон
прикордонники
ухилянти
чоловіки
ДПСУ

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