В ГНСУ ответили, сколько мужчин в день пытаются незаконно пересечь границу

Пограничники поймали мужчин, пытавшихся незаконно уехать из Украины. Фото: ГНСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в день на контрольно-пропускных пунктах до 10 мужчин пытаются незаконно уехать из страны, однако их попытки заканчиваются неудачей.

Об этом Андрей Демченко рассказал в воскресенье, 21 апреля, в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает телеканал "Мы-Украина".

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Сколько мужчин в день и где чаще всего пытаются незаконно пересечь границу

"Есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, в частности, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе, это может быть около 10 человек, которые мы разоблачаем с такими документами... или когда люди пытаются подкупить инспекторов ГНСУ", — отметил представитель.

По его словам, больше фиксируется попыток пересечения по "зеленому участку", чаще всего они встречаются на границе с Молдовой и Румынией.

Однако Демченко добавил, что граница усилена, пограничники вместе с другими правоохранительными органами действуют и в пограничных местах, чтобы заблаговременно разоблачать попытки незаконного бегства из Украины.

Как не следует пересекать границу

Напомним, что в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу.

Также мы писали, что во Львовской области ДБР задержал заместителя директора одного из коммунальных предприятий, организовавшего переправку призывников через границу. Ему объявили подозрение.

Добавим, что мужчины не прекращают придумывать все новые и новые способы побега в соседние страны. Так, камера зафиксировала на границе возле села Дийда на Закарпатье пять человек, нелегально покинувших страну. Четверо из них спокойно перешли границу под наблюдением лица в камуфлированной одежде.