На Закарпатті п’ятеро чоловіків незаконно перейшли угорський кордон — відео

Чоловіки нелегально проходять українсько-угорський кордон. Фото: скриншот

Камери зафіксували, як п’ятеро чоловіків тікають до Угорщини. Один з них був одягнений в камуфляжний одяг.

Про це повідомив журналіст Віктор Глагола у суботу, 20 квітня.

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Цього ранку, 20 квітня, п’ять людей нелегально перейшли державний кордон біля села Дийда. Четверо з них спокійно перейшли кордон під наглядом особи в камуфльованому одязі.

Журналіст наголошує, що контрабандисти використовують тактику перевдягання у військову форму, щоб ускладнити роботу прикордонникам.

Наразі про це ще не було офіційно оголошено.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини.

Раніше ми писали, що в соцмережі потрапило відео, як невідомий чоловік за дві хвилини, попри знесення течією, перейшов річку Тиса.