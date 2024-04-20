На Закарпатті п’ятеро чоловіків незаконно перейшли угорський кордон — відео
Камери зафіксували, як п’ятеро чоловіків тікають до Угорщини. Один з них був одягнений в камуфляжний одяг.
Про це повідомив журналіст Віктор Глагола у суботу, 20 квітня.
Чоловіки незаконно перейшли кордон
Цього ранку, 20 квітня, п’ять людей нелегально перейшли державний кордон біля села Дийда. Четверо з них спокійно перейшли кордон під наглядом особи в камуфльованому одязі.
Журналіст наголошує, що контрабандисти використовують тактику перевдягання у військову форму, щоб ускладнити роботу прикордонникам.
Наразі про це ще не було офіційно оголошено.
Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини.
Раніше ми писали, що в соцмережі потрапило відео, як невідомий чоловік за дві хвилини, попри знесення течією, перейшов річку Тиса.
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