На Закарпатье пятеро мужчин незаконно перешли венгерскую границу — видео
Камеры зафиксировали, как пятеро мужчин бегут в Венгрию. Один из них был одет в камуфляжную одежду.
Об этом сообщил журналист Виктор Глагола в субботу, 20 апреля.
Мужчины незаконно перешли границу
В это утро, 20 апреля, пять человек нелегально перешли государственную границу возле села Дийда. Четверо из них спокойно перешли границу под наблюдением лица в камуфлированной одежде.
Журналист отмечает, что контрабандисты используют тактику переодевания в военную форму, чтобы усложнить работу пограничникам.
На данный момент об этом еще не было официально объявлено.
Напомним, что в Закарпатье мужчина скрылся от пограничников из украинского КПП в Венгрию.
Ранее мы писали, что в соцсети попало видео, как неизвестный мужчина через две минуты, несмотря на снос течения, перешел реку Тиса.
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