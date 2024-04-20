На Закарпатье пятеро мужчин незаконно перешли венгерскую границу — видео

Мужчины нелегально проходят украинско-венгерскую границу. Фото: скриншот

Камеры зафиксировали, как пятеро мужчин бегут в Венгрию. Один из них был одет в камуфляжную одежду.

Об этом сообщил журналист Виктор Глагола в субботу, 20 апреля.

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В это утро, 20 апреля, пять человек нелегально перешли государственную границу возле села Дийда. Четверо из них спокойно перешли границу под наблюдением лица в камуфлированной одежде.

Журналист отмечает, что контрабандисты используют тактику переодевания в военную форму, чтобы усложнить работу пограничникам.

На данный момент об этом еще не было официально объявлено.

Напомним, что в Закарпатье мужчина скрылся от пограничников из украинского КПП в Венгрию.

Ранее мы писали, что в соцсети попало видео, как неизвестный мужчина через две минуты, несмотря на снос течения, перешел реку Тиса.