Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Закарпатье пятеро мужчин незаконно перешли венгерскую границу — видео arrow

На Закарпатье пятеро мужчин незаконно перешли венгерскую границу — видео

20 апреля 2024 21:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
На Закарпатье пятеро мужчин незаконно перешли венгерскую границу — видео
Мужчины нелегально проходят украинско-венгерскую границу. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Камеры зафиксировали, как пятеро мужчин бегут в Венгрию. Один из них был одет в камуфляжную одежду.

Об этом сообщил журналист Виктор Глагола в субботу, 20 апреля.

Читайте также:

Мужчины незаконно перешли границу

В это утро, 20 апреля, пять человек нелегально перешли государственную границу возле села Дийда. Четверо из них спокойно перешли границу под наблюдением лица в камуфлированной одежде.

Журналист отмечает, что контрабандисты используют тактику переодевания в военную форму, чтобы усложнить работу пограничникам.

На данный момент об этом еще не было официально объявлено.

Напомним, что в Закарпатье мужчина скрылся от пограничников из украинского КПП в Венгрию.

Ранее мы писали, что в соцсети попало видео, как неизвестный мужчина через две минуты, несмотря на снос течения, перешел реку Тиса.

граница
Венгрия
Украина
пограничники
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится