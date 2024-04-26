Платили 3500 доларів за шлюб з жінкою-інвалідом — викрито схему переправлення ухилянтів

Поліція викрила масштабну схему переправлення чоловіків через кордон. Фото: Поліція Києва

Столичні поліцейські викрили масштабну схему переправлення чоловіків через державний кордон. Фігурантки через телеграм-канали підшукували військовозобов’язаних чоловіків, бажаючих уникнути мобілізації, та пропонували їм одружитись на жінках з інвалідністю.

Про це повідомляє поліція Києва сьогодні, 26 квітня.

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Процедура з "одруженням" коштувала 3500 доларів

"Фіктивне шлюбне агентство" викрили співробітники міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Києва та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Оборудку організувала 38-річна мешканка Київщини. Через оголошення в телеграм-каналах вона підшукувала чоловіків призовного віку. А її 48-річна спільниця допомагала із пошуком "наречених". Крім того, організаторка особисто супроводжувала "молодят" до кордону. За всю процедуру фігурантки просили 3500 доларів США.

Затримані фігурантки у справі про фіктивні одруження ухилянтів із жінками-інвалідами. Фото: Поліція Києва

Протиправну діяльність викрили одразу після укладання фіктивного шлюбу із 43-річною уродженкою Тернопільщини, яка приїхала до столиці на один день для здійснення угоди. За свою участь у незаконній оборудці вона отримала 1500 доларів, які вилучили під час слідчих дій.

Організаторку та "наречену" правоохоронці затримали. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі вирішують питання про оголошення про підозру третій учасниці незаконної оборудки. Також правоохоронці встановлюють всіх інших учасників, причетних до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо, BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни.

Також ми повідомляли, що у ніч на 25 квітня, неподалік від державного кордону, прикордонники відділу "Тячів" затримали шістьох осіб. Вони хотіли непомітно переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті камери зафіксували, як п’ятеро чоловіків тікають до Угорщини. Один із них був одягнений в камуфляжний одяг.

Крім того, ми повідомляли, що в Державній прикордонній службі України заявили, що в день на контрольно-пропускних пунктах до десяти чоловіків намагаються незаконно виїхати з країни, однак їхні спроби закінчуються невдачею.