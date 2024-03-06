Писториус отреагировал на заявление Макрона о том, что не время проявлять трусость западным лидерам
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому западные лидеры покажут трусость, если не улучшат свои усилия для поддержки Украины, не помогает в разрешении нынешней ситуации.
Об этом сообщает Stern во вторник, 5 марта.
Что ответил Макрону Писториус
Писториус назвал заявление Макрона бесполезным для решения конкретных вопросов "на местах".
"Это то, что на самом деле не помогает решить вопросы, которые у нас есть, когда речь идет о помощи Украине. На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости. Речь идет о фокусе на наиболее актуальных проблемах", — сказал Писториус.
Как известно, Макрон во время визита в Чехию 5 марта заявил, что западные лидеры должны активизировать свои усилия для помощи Украине, потому что пока не время проявлять трусость.
"Мы, безусловно, приближаемся к моменту для Европы, когда нужно не быть трусами", — подчеркнул французский президент.
Напомним, что недавно Макрон заявил, что не исключает отправку войск НАТО в Украину. Позже он опроверг свои слова.
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