Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Писториус отреагировал на заявление Макрона о том, что не время проявлять трусость западным лидерам arrow

Писториус отреагировал на заявление Макрона о том, что не время проявлять трусость западным лидерам

6 марта 2024 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Писториус отреагировал на заявление Макрона о том, что не время проявлять трусость западным лидерам
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому западные лидеры покажут трусость, если не улучшат свои усилия для поддержки Украины, не помогает в разрешении нынешней ситуации.

Об этом сообщает Stern во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Что ответил Макрону Писториус

Писториус назвал заявление Макрона бесполезным для решения конкретных вопросов "на местах".

"Это то, что на самом деле не помогает решить вопросы, которые у нас есть, когда речь идет о помощи Украине. На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости. Речь идет о фокусе на наиболее актуальных проблемах", — сказал Писториус.

Как известно, Макрон во время визита в Чехию 5 марта заявил, что западные лидеры должны активизировать свои усилия для помощи Украине, потому что пока не время проявлять трусость.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту для Европы, когда нужно не быть трусами", — подчеркнул французский президент.

Напомним, что недавно Макрон заявил, что не исключает отправку войск НАТО в Украину. Позже он опроверг свои слова.

Франция
Германия
Эммануэль Макрон
Борис Писториус
помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд