Писториус отреагировал на заявление Макрона о том, что не время проявлять трусость западным лидерам

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому западные лидеры покажут трусость, если не улучшат свои усилия для поддержки Украины, не помогает в разрешении нынешней ситуации.

Об этом сообщает Stern во вторник, 5 марта.

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Писториус назвал заявление Макрона бесполезным для решения конкретных вопросов "на местах".

"Это то, что на самом деле не помогает решить вопросы, которые у нас есть, когда речь идет о помощи Украине. На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости. Речь идет о фокусе на наиболее актуальных проблемах", — сказал Писториус.

Как известно, Макрон во время визита в Чехию 5 марта заявил, что западные лидеры должны активизировать свои усилия для помощи Украине, потому что пока не время проявлять трусость.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту для Европы, когда нужно не быть трусами", — подчеркнул французский президент.

Напомним, что недавно Макрон заявил, что не исключает отправку войск НАТО в Украину. Позже он опроверг свои слова.