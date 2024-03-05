Канада закликала парламент виділити близько 190 млн доларів на військову допомогу Україні

Канадські військові вантажать ящики з озброєнням для України. Ілюстративне фото: Canadian Armed Forces / Facebook

Канадський уряд звернувся з проханням до парламенту виділити 250 млн канадських доларів, що становить майже 192 млн американських доларів, на військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про надання бронетранспортерів та авто для евакуації поранених.

Про це йдеться в документі, який уряд Канади виніс до Палати громад.

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"Це фінансування підтримає доставку обладнання або послуг в Україну для захисту її суверенітету, зокрема бронетранспортерів та машин для медичної евакуації", — вказано в документі.

Крім того, там йдеться про виділення близько 219 млн американських дол. на посилення військової присутності Канади в Латвії в межах операції Reassurance, а також надання понад 450 млн дол. США для придбання 16 сучасних розвідувальних літаків Boeing P-8A Poseidon, які є на бойовому озброєння Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Індії, Норвегії, Південної Кореї та Німеччини.

Військова допомога Україні від союзників

Нагадаємо, що Литва підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Керівництво країни узгодить оборонну співпрацю та постачатиме боєприпаси ЗСУ.

Також ми писали, що Головнокомандувач Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров поговорили з Великою Британією про виробництво дронів на 200 млн доларів, виділених останньою.

Додамо, що президент Володимир Зеленський опублікував відеоролик, де пояснюється роль Нідерландів у боротьбі України проти Росії. Так, країна надала нам серйозну підтримку для захисту неба, зміцнення ППО.