Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Канада закликала парламент виділити близько 190 млн доларів на військову допомогу Україні arrow

Канада закликала парламент виділити близько 190 млн доларів на військову допомогу Україні

5 березня 2024 00:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Канада закликала парламент виділити близько 190 млн доларів на військову допомогу Україні
Канадські військові вантажать ящики з озброєнням для України. Ілюстративне фото: Canadian Armed Forces / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канадський уряд звернувся з проханням до парламенту виділити 250 млн канадських доларів, що становить майже 192 млн американських доларів, на військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про надання бронетранспортерів та авто для евакуації поранених.

Про це йдеться в документі, який уряд Канади виніс до Палати громад.

Читайте також:

Що хоче купити Канада

"Це фінансування підтримає доставку обладнання або послуг в Україну для захисту її суверенітету, зокрема бронетранспортерів та машин для медичної евакуації", — вказано в документі.

Крім того, там йдеться про виділення близько 219 млн американських дол. на посилення військової присутності Канади в Латвії в межах операції Reassurance, а також надання понад 450 млн дол. США для придбання 16 сучасних розвідувальних літаків Boeing P-8A Poseidon, які є на бойовому озброєння Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Індії, Норвегії, Південної Кореї та Німеччини.

Військова допомога Україні від союзників

Нагадаємо, що Литва підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Керівництво країни узгодить оборонну співпрацю та постачатиме боєприпаси ЗСУ.

Також ми писали, що Головнокомандувач Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров поговорили з Великою Британією про виробництво дронів на 200 млн доларів, виділених останньою.

Додамо, що президент Володимир Зеленський опублікував відеоролик, де пояснюється роль Нідерландів у боротьбі України проти Росії. Так, країна надала нам серйозну підтримку для захисту неба, зміцнення ППО.

Канада
зброя
військова допомога
авто
Україна
уряд
документи
допомога
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року