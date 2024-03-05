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Канада призвала парламент выделить около 190 млн долларов на военную помощь Украине

5 марта 2024 00:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Канада призвала парламент выделить около 190 млн долларов на военную помощь Украине
Канадские военные грузят ящики с вооружением для Украины. Иллюстративное фото: Canadian Armed Forces / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Канадское правительство обратилось с просьбой в парламент выделить 250 млн канадских долларов, что составляет почти 192 млн американских долларов, на военную помощь Вооруженным силам Украины. Речь идет о предоставлении бронетранспортеров и автомобилей для эвакуации раненых.

Об этом говорится в документе, который правительство Канады вынесло в Палату общин.

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"Это финансирование поддержит доставку оборудования или услуг в Украину для защиты ее суверенитета, в частности, бронетранспортеров и машин для медицинской эвакуации", — указано в документе.

Кроме того, там идет речь о выделении около 219 млн американских долл. на усиление военного присутствия Канады в Латвии в рамках операции Reassurance, а также предоставление более 450 млн дол. США для приобретения 16 современных разведывательных самолетов Boeing P-8A Poseidon, находящихся на боевом вооружении Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Норвегии, Южной Кореи и Германии.

Военная помощь Украине от союзников

Напомним, что Литва поддерживает инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Руководство страны согласует оборонное сотрудничество и будет поставлять боеприпасы ВСУ.

Также мы писали, что Главнокомандующий Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров поговорили с Великобританией о производстве дронов на 200 млн долларов, выделенных последней.

Добавим, что президент Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, где объясняется роль Нидерландов в борьбе Украины против России. Так, страна оказала нам серьезную поддержку для защиты неба, укрепления ПВО.

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