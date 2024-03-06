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Пісторіус відреагував на заяву Макрона про те, що не час виявляти боягузство західним лідерам

6 березня 2024 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пісторіус відреагував на заяву Макрона про те, що не час виявляти боягузство західним лідерам
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що заява президента Франції Емманюеля Макрона, згідно з якою західні лідери покажуть боягузство, якщо не покращать свої зусилля для підтримки України, не допомагає у вирішенні теперішньої ситуації.

Про це повідомляє Stern у вівторок, 5 березня.

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Пісторіус назвав заяву Макрона марною для розв'язання конкретних питань "на місцях".

"Це те, що насправді не допомагає вирішити питання, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні. На мій погляд, нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах", – сказав Пісторіус.

Як відомо, Макрон під час візиту до Чехії 5 березня заявив, що західні лідери повинні активізувати свої зусилля для допомоги Україні, бо наразі не час виявляти боягузство.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту для Європи, коли потрібно не бути боягузами", — наголосив французький президент.

Нагадаємо, що нещодавно Макрон заявив, що не виключає відправку військ НАТО в Україну. Пізніше він спростував свої слова.

Франція
Німеччина
Емманюель Макрон
Борис Пісторіус
допомога
війна в Україні

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