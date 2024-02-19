Писториус назвал дату, когда Россия может напасть на Европу и НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: АР

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и НАТО готовится к "худшему сценарию", при котором Россия может напасть на них. По его словам, это может произойти через 5-8 лет.

Об этом Борис Писториус рассказал в интервью Bloomberg.

Когда может случиться нападение России на НАТО

На Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 17 февраля, Писториус предупредил Европу и НАТО о вероятном вторжении российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это серьезная угроза для "международного порядка, основанного на правилах". Он подчеркнул, что партнерам нужно поддерживать Украину, ведь ее поражение повлияет не только на Европу, но и США.

"Географически Европа далеко от Айовы или Висконсина, но все равно очень близко с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. Мы не должны воспринимать свободу как должное. Мы должны это отстаивать. Мы должны бороться за это, если это необходимо", — подчеркнул министр обороны.

Германия призывает своих европейских соседей поставлять больше оружия в Украину, и Писториус говорит, что видел доказательства выполнения обязательств. Кроме того, стоит быть готовыми к "худшему сценарию".

"Я не люблю смотреть в хрустальный шар. Я не могу предположить, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти через пять-восемь лет", — предположил чиновник.

Напомним, что недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия может напасть на страны НАТО в случае, если ей хватит ресурсов на еще один военный конфликт. Он может развиваться по нескольким сценариям, в частности "крымским".

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на заявление Трампа. По его словам, НАТО не может зависеть от настроения президента США и быть Альянсом "по желанию".