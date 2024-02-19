Пісторіус назвав дату, коли Росія може напасти на Європу та НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: АР

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу та НАТО готуватися до "найгіршого сценарію", за якого Росія може напасти на них. За його словами, це може трапитися 5-8 років.

Про це Борис Пісторіус розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Коли може трапитися напад Росії на НАТО

На Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 17 лютого, Пісторіус попередив Європу та НАТО про ймовірне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, це серйозна загроза для "міжнародного порядку, заснованого на правилах". Він наголосив, що партнерам потрібно підтримувати Україну, адже її поразка вплине не лише на Європу, а й на США.

"Географічно Європа далеко від Айови чи Вісконсіна, але все одно дуже близько з погляду політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як належне. Ми маємо це відстоювати. Ми повинні боротися за це, якщо це необхідно", — наголосив міністр оборони.

Німеччина закликає своїх європейських сусідів постачати більше зброї в Україну, і Пісторіус каже, що він бачив докази виконання зобов’язань. Крім того, варто бути готовими до "найгіршого сценарію".

"Я не люблю дивитися в кришталеву кулю. Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли. Але це може статися через п’ять-вісім років", — припустив урядовець.

Нагадаємо, нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росія може напасти на країни НАТО у випадку, якщо їй вистачить ресурсів на ще один військовий конфлікт. Він може розвиватись за декількома сценаріями, зокрема "кримським".

Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на заяву Трампа. За його словами, НАТО не може залежати від настрою президента США і бути Альянсом "за бажанням".