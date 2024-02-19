Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Пісторіус назвав дату, коли Росія може напасти на Європу та НАТО arrow

Пісторіус назвав дату, коли Росія може напасти на Європу та НАТО

19 лютого 2024 08:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пісторіус назвав дату, коли Росія може напасти на Європу та НАТО
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу та НАТО готуватися до "найгіршого сценарію", за якого Росія може напасти на них. За його словами, це може трапитися 5-8 років.

Про це Борис Пісторіус розповів в інтерв'ю Bloomberg

Коли може трапитися напад Росії на НАТО

На Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 17 лютого, Пісторіус попередив Європу та НАТО про ймовірне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, це серйозна загроза для "міжнародного порядку, заснованого на правилах". Він наголосив, що партнерам потрібно підтримувати Україну, адже її поразка вплине не лише на Європу, а й на США. 

"Географічно Європа далеко від Айови чи Вісконсіна, але все одно дуже близько з погляду політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як належне. Ми маємо це відстоювати. Ми повинні боротися за це, якщо це необхідно", — наголосив міністр оборони. 

Німеччина закликає своїх європейських сусідів постачати більше зброї в Україну, і Пісторіус каже, що він бачив докази виконання зобов’язань. Крім того, варто бути готовими до "найгіршого сценарію". 

"Я не люблю дивитися в кришталеву кулю. Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли. Але це може статися через п’ять-вісім років", — припустив урядовець. 

Нагадаємо, нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росія може напасти на країни НАТО у випадку, якщо їй вистачить ресурсів на ще один військовий конфлікт. Він може розвиватись за декількома сценаріями, зокрема "кримським". 

Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на заяву Трампа. За його словами, НАТО не може залежати від настрою президента США і бути Альянсом "за бажанням".

США
НАТО
напад
військова допомога
Європа
Борис Пісторіус
безпека
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі