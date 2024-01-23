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После обысков у фигурантов дела сын сына Гринкевича не ночевал дома, — ГБР

23 января 2024 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После обысков у фигурантов дела сын сына Гринкевича не ночевал дома, — ГБР
Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После обысков у фигурантов дела Гринкевичей по поводу закупок одежды и белья для ВСУ, сын львовского бизнесмена Роман не ночевал дома. В середине января он три дня тайно находился в Киеве.

Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Гринкевич не ночевал дома после обысков у фигурантов дела

"В начале января этого года был проведен ряд обысков в производстве по закупкам одежды для армии. Конечно, осознавая дальнейшие последствия, сын львовского бизнесмена с того момента не ночевал дома. А через три дня после обысков он принял решение бежать, чтобы избежать правосудия. По оперативным данным ГБР, 14, 15 и 16 января он инкогнито находился в Киеве. Соответственно, где-то передвигался, в пригороде был также, и каждый раз использовал меры конспирации, чтобы его невозможно было отследить", — рассказала Сапьян.

По ее словам, 16 января Роману удалось уехать из Киева в Одессу. Там сын львовского бизнесмена активно искал людей, которые за отдельную плату согласились бы нелегально провести его через границу.

Гринкевич хотел сделать это в течение суток. Тогда объявили подозрения всем фигурантам дела.

По информации ГБР, Роман собирался пересечь границу с Молдовой. Ему не удалось найти желающих нелегально переправить его через границу.

Напомним, 22 января в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого ГБР объявило в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны во избежание правосудия.

Также мы писали, что сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Добавим, Печерский районный суд отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн грн.

Киев
Одесса
ГБР
ВСУ
Игорь Гринкевич

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