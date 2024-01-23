Після обшуків у фігурантів справи Гринкевичів син бізнесмена не ночував удома, — ДБР

Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот з відео

Після обшуків у фігурантів справи Гринкевичів щодо закупівель одягу та білизни для ЗСУ, син львівського бізнесмена Роман не ночував удома. В середині січня він три дні таємно перебував у Києві.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Гринкевич не ночував удома після обшуків у фігурантів справи

"На початку січня цього року було проведено низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії. Звичайно, що усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена з того моменту не ночував вдома. А за три дні після обшуків він ухвалив рішення втікати, щоб уникнути правосуддя. За оперативними даними ДБР, 14, 15 і 16 січня він інкогніто перебував у Києві. Відповідно, десь пересувався, у передмісті був також, і щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити", — розповіла Сап'ян.

За її словами, 16 січня Роману вдалося виїхати з Києва до Одеси. Там син львівського бізнесмена активно шукав людей, які б за окрему плату погодилися нелегально провести його через кордон.

Гринкевич хотів зробити це впродовж доби. Тоді оголосили підозри усім фігурантам справи.

За інформацією ДБР, Роман збирався перетнути кордон з Молдовою. Йому не вдалося знайти охочих нелегально переправити його через кордон.

Нагадаємо, 22 січня в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва розповів, як потрапив до Одеси. За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Додамо, Печерський районний суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн.