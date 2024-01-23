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Донька Гринкевича вперше прокоментувала скандал навколо своєї родини

23 січня 2024 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Донька Гринкевича вперше прокоментувала скандал навколо своєї родини
Ольга Гринкевич. Фото: instagram.com/olya__hr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Донька львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Ольга — вперше прокоментувала скандал навколо своєї родини. Вона назвала все брехнею та маніпуляцією

Про це Ольга Гринкевич написала в Instagram.

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У своїх Instagram-stories Ольга Гринкевич обурилася через дії правоохоронців, які опублікували у мережу фото її брата Романа з торсом. Вона заявила, що ЗМІ поширюють брехню і маніпуляції.

"Спочатку "вкрали" без передоплати. Тепер "перетинав кордон" на ліжку в тапочках. Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі!", — написала Ольга Гринкевич.

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Допис Ольги Гринкевич. Фото: скриншот

За її словами, ЗМІ нібито ігнорують правду.

"Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда! Правда, яку, на жаль, ігнорують наші "об'єктивні" ЗМІ. Я залишу за дужками питання етики "правоохоронців", щодо опублікованих фото", — пише Ольга Гринкевич.

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Допис Ольги Гринкевич. Фото: скриншот

Донька скандального бізнесмена зазначила, що буде чекати остаточного рішення суду. 

"Слава Богу, що остаточне рішення буде за судом, який буде опиратися на факти, а не на брехню і маніпуляції ЗМІ. Залишається лише чекати правосуддя", — додала вона.

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Допис Ольги Гринкевич. Фото: скриншот
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Допис Ольги Гринкевич. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва розповів, як потрапив до Одеси. За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Додамо, Печерський районний суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. 

скандал
корупція
родина
бізнес
Ігор Гринкевич

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