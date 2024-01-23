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Дочь Гринкевича впервые прокомментировала скандал вокруг своей семьи

23 января 2024 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дочь Гринкевича впервые прокомментировала скандал вокруг своей семьи
Ольга Гринкевич. Фото: instagram.com/olya__hr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Ольга — впервые прокомментировала скандал вокруг своей семьи. Она назвала все ложью и манипуляцией

Об этом Ольга Гринкевич написала в Instagram.

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В своих Instagram-stories Ольга Гринкевич возмутилась из-за действий правоохранителей, опубликовавших в сеть фото ее брата Романа с торсом. Она заявила, что СМИ распространяют ложь и манипуляцию.

"Сначала "украли" без предоплаты. Теперь "пересекал границу" на кровати в тапочках. Я очень надеюсь, что люди начали понимать масштаб абсурда! Начали понимать то, как замыливают глаза!", — написала Ольга Гринкевич.

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Пост Ольги Гринкевич. Фото: скриншот

По ее словам, СМИ якобы игнорируют правду.

"Как общество используют против людей, на стороне которых правда! Правда, которую, к сожалению, игнорируют наши "объективные" СМИ. Я оставлю за скобками вопрос этики "правоохранителей", относительно опубликованных фото", — пишет Ольга Гринкевич.

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Пост Ольги Гринкевич. Фото: скриншот

Дочь скандального бизнесмена отметила, что будет ждать окончательного решения суда.

"Слава Богу, что окончательное решение будет за судом, который будет опираться на факты, а не на ложь и манипуляции СМИ. Остается только ждать правосудия", — добавила она.

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Пост Ольги Гринкевич. Фото: скриншот
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Пост Ольги Гринкевич. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ГБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны во избежание правосудия.

Также мы писали, что сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Добавим, Печерский районный суд отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн грн.

скандал
коррупция
семья
бизнес
Игорь Гринкевич

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