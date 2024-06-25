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Итоговое заявление Саммита мира поддержала еще одна страна, — Зеленский

25 июня 2024 01:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Малави присоединилась к коммюнике Саммита мира - Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Финальное заявление Саммита мира, который проходил в середине июня в Швейцарии, поддержала еще одна страна — Малави. Она стала 10-й страной Африки, присоединившейся к коммюнике.

Об этом в понедельник, 24 июня, во время традиционного видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Сила давления на страну-агрессора увеличивается

По словам Зеленского, чем большее представительство Африки в глобальных усилиях ради мира, тем большее давление на государство-агрессора Россию.

"Имеем сегодня несколько результатов в отношениях с партнерами. Еще одна страна — Малави — присоединилась к коммюнике Саммита мира. Чем больше представительство Африки в глобальных усилиях ради мира — тем больше сила давления на Россию для прекращения этой преступной агрессии. И чем больше будет стран и лидеров с нами, с Украиной, тем скорее мы восстановим полноценную силу Устава ООН", — сказал Зеленский.

Напомним, среди других государств Африки, подписавшихся под заключением Глобального саммита мира: Бенин, Гамбия, Гана, Кения, Либерия, Руанда, Сомали, Суринам и Замбия.

Также мы сообщали, что в четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский посетит Брюссель для участия в саммите Европейского союза.

Ранее президент Украины подвел итоги Глобального саммита мира. По мнению Зеленского, участники форума согласовали ряд фундаментальных принципов мирного сосуществования государств и народов.

Владимир Зеленский
Африка
Россия
Саммит Мира в Швейцарии

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