Малаві приєдналася до комюніке Саміту миру — Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Фінальну заяву Саміту миру, який проходив у середині червня в Швейцарії, підтримала ще одна країна — Малаві. Вона стала 10 країною Африки, яка приєдналася до комюніке.

Про це в понеділок, 24 червня, під час традиційного відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Сила тиску на країну-агресора збільшується

За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру, тим більший тиск на державу-агресора Росію.

"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна — Малаві — приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру — це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії. І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, серед інших держав Африки, які підписалися під висновком Глобального саміту миру: Бенін, Гамбія, Гана, Кенія, Ліберія, Руанда, Сомалі, Суринам та Замбія.

Також ми повідомляли, що у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський відвідає Брюссель для участі у саміті Європейського Союзу.

Раніше президент України підвів підсумки Глобального саміту миру. На думку Зеленського, учасники форуму погодили низку фундаментальних принципів мирного співіснування держав і народів.