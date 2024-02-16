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Пьяные польские митингующие развернули автовоз с машинами для ВСУ

16 февраля 2024 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пьяные польские митингующие развернули автовоз с машинами для ВСУ
Забастовка польских фермеров. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На подъезде к украинской границе, протестующие польские аграрии, находясь в нетрезвом состоянии, развернули автовоз с авто, предназначенным для военных ВСУ.

Соответствующее видео появилось в соцсетях сегодня, 16 февраля.

Польские бастующие не пропустили грузовик с авто для ВСУ

Пьяные польские забастовщики развернули автовоз с машинами для ВСУ
Водитель автовоза Александр Назарук. Источник: скриншот

Александр Назарук, водитель грузовика с военными автомобилями внутри имел все необходимые документы от Минобороны Украины и идентификатор на лобовом стекле. Однако, по его словам, нетрезвые польские аграрии, продолжающие свою забастовку на границе с Украиной и Польшей, развернули ценный груз в конец общей 18-километровой очереди от КПП "Дорогуск-Ягодин".

Пьяные польские забастовщики развернули автовоз с машинами для ВСУ
Военный автомобиль в автовозе. Источник: скриншот

Напомним, 11 февраля во время протестов польские фермеры на КПП "Ягодин-Дорогуск" высыпали зерно из украинских грузовиков. В то же время, сегодня митингующие заблокировали КПП "Корчева".

Добавим, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском относительно ситуации на границе с Польшей и поиска совместных решений для его прекращения.

Польша
граница
КПП
ВСУ
авто
Украина

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