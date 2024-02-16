П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ

Страйк польських аграріїв. Фото: скриншот

На під'їзді до українського кордону, протестуючі польські аграрії, бувши в нетверезому стані, розвернули автовоз з авто, яке було призначене для військових ЗСУ.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах сьогодні, 16 лютого.

Польські страйкарі не пропустили вантажівку з авто для ЗСУ

Водій автовоза, Олександр Назарук. Джерело: скриншот

Олександр Назарук, водій вантажівки із військовими автомобілями всередині мав всі необхідні документи від Міноборони України та ідентифікатор на лобовому склі. Проте, за його словами, нетверезі польські аграрії, які продовжують свій страйк на кордоні з України та Польщі розвернути цінний вантаж у кінець загальної 18-кілометрової черги від КПП "Дорогуськ-Ягодин".

Військове авто в автовозі. Джерело: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого під час протестів польські фермери на КПП "Ягодин-Дорогуськ" висипали зерно з українських вантажівок. Водночас сьогодні мітингарі заблокували КПП "Корчова".

Додамо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, стосовно ситуації на кордоні з Польщею та пошуку спільних рішень для його припинення.