Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ arrow

П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ

16 лютого 2024 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ
Страйк польських аграріїв. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На під'їзді до українського кордону, протестуючі польські аграрії, бувши в нетверезому стані, розвернули автовоз з авто, яке було призначене для військових ЗСУ.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах сьогодні, 16 лютого.

Польські страйкарі не пропустили вантажівку з авто для ЗСУ

П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ
Водій автовоза, Олександр Назарук. Джерело: скриншот

Олександр Назарук, водій вантажівки із військовими автомобілями всередині мав всі необхідні документи від Міноборони України та ідентифікатор на лобовому склі. Проте, за його словами, нетверезі польські аграрії, які продовжують свій страйк на кордоні з України та Польщі розвернути цінний вантаж у кінець загальної 18-кілометрової черги від КПП "Дорогуськ-Ягодин".

П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ
Військове авто в автовозі. Джерело: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого під час протестів польські фермери на КПП "Ягодин-Дорогуськ" висипали зерно з українських вантажівок. Водночас сьогодні мітингарі заблокували КПП "Корчова".  

Додамо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, стосовно ситуації на кордоні з Польщею та пошуку спільних рішень для його припинення.

Польща
кордон
КПП
ЗСУ
авто
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі