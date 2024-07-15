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Первый китайский коммерческий космодром готов выполнять запуски ракет

15 июля 2024 09:51
Виктория Козырь - редактор
Первый коммерческий космодром в Китае готов к запускам ракет-носителей
Китайский коммерческий космодром. Фото: CMG
Виктория Козырь - редактор

Первый в Китае коммерческий космодром готов к запускам ракет-носителей. Он расположен в южной провинции Хайнань.

Об этом сообщает CGTN.

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По результатам комплексной оценки и проверки всех систем космодром признан соответствующим всем требованиям для проведения запусков ракет. 

Строительство объекта на Хайнане началось в июле 2022 года. Это первый в стране стартовый комплекс, предназначенный для коммерческих космических полетов.

Здесь завершено строительство основных объектов инфраструктуры для запуска космических ракет, включая системы заправки, газоснабжения, электроподстанции и пусковые площадки.

Недавно космодром провел симуляционный запуск ракеты, а первый реальный планируется осуществить в третьем квартале этого года.

В перспективе на космодроме планируется строительство нескольких дополнительных стартовых площадок, что позволит ему получить международное признание и предоставлять услуги по космическим запускам как для китайских, так и для иностранных ракет и спутников.

Напомним, в Китае открыли новую автодорогу Шэньчжэнь — Чжуншань, простирающуюся на 24 километра. Ее строительство длилось в течение семи лет, а общие расходы китайского правительства на проект составили 1,5 миллиарда долларов.

Ранее в Китае ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение во время запуска. Сообщается, что в результате этого инцидента обошлось без жертв.

Китай космос строительство ракеты

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