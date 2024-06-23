Деталі від китайської ракети ледь не вбили людей — що сталося

Розгінний блок ракети Long March падає в Хайнані. Фото: скриншот

В китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом. На диво, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє агенція Spacenews з посиланням на телеканал CCTV+.

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🙀 Behind the scenes of SVOM launch https://t.co/Fcc0OAY3ac pic.twitter.com/5fiM4oz2GY — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) June 22, 2024

Китайський космоліт ледь не вбив людей

Як стало відомо, з хайнанського космодрому стартував космічний корабель Long March 2-C, який успішно вивів на орбіту Землі рентгенівський супутниковий телескоп SCIOM.

В пресслужбі космодрому заявили, що розгінний блок прискорювачів корабля мав приземлитися на полігоні поблизу зі стартовим майданчиком, однак з точкою падіння розгінного блоку виникли математичні прорахунки.

Космічний корабель Long March перед стартом. Джерело: Naked Science

Зазначимо, що Long March, або "Чанчжень" — китайський пілотований космічний корабель нового покоління. Його призначення — доставка китайських астронавтів на борт міжнародної космічної станції. За один виліт зореліт здатен вмістити шість пасажирів та членів екіпажу. Водночас сам корабель являє собою досконало модернізовану версію радянського космічного корабля "Союз" 1967 року.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий зореліт в історії космонавтики.

А також китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця заради збору зразків ґрунту для їх подальшого дослідження.