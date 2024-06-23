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В Китаї розгінний блок космічного корабля ледь не вбив людей — деталі

23 червня 2024 17:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Деталі від китайської ракети ледь не вбили людей — що сталося
Розгінний блок ракети Long March падає в Хайнані. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом. На диво, обійшлося без жертв. 

Про це повідомляє агенція Spacenews з посиланням на телеканал CCTV+.

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Китайський космоліт ледь не вбив людей

Як стало відомо, з хайнанського космодрому стартував космічний корабель Long March 2-C, який успішно вивів на орбіту Землі рентгенівський супутниковий телескоп SCIOM.

В пресслужбі космодрому заявили, що розгінний блок прискорювачів корабля мав приземлитися на полігоні поблизу зі стартовим майданчиком, однак з точкою падіння розгінного блоку виникли математичні прорахунки.

long march
Космічний корабель Long March перед стартом. Джерело: Naked Science

Зазначимо, що Long March, або "Чанчжень" — китайський пілотований космічний корабель нового покоління. Його призначення — доставка китайських астронавтів на борт міжнародної космічної станції. За один виліт зореліт здатен вмістити шість пасажирів та членів екіпажу. Водночас сам корабель являє собою досконало модернізовану версію радянського космічного корабля "Союз" 1967 року. 

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий зореліт в історії космонавтики.

А також китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця заради збору зразків ґрунту для їх подальшого дослідження.

Китай
космос
світ
телескоп
люди
інцидент
космічний апарат

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