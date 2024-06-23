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В Китае разгонный блок космического корабля едва не убил людей — детали

23 июня 2024 17:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Детали от китайской ракеты чуть не убили людей — что произошло
Разгонный блок ракеты Long March падает в Хайнане. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом. Чудом обошлось без жертв.

Об этом сообщает агентство Spacenews со ссылкой на телеканал CCTV+.

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Как стало известно, с хайнаньского космодрома стартовал космический корабль Long March 2-C, который успешно вывел на орбиту Земли рентгеновский спутниковый телескоп SCIOM.

В пресс-службе космодрома заявили, что разгонный блок ускорителей корабля должен был приземлиться на полигоне вблизи со стартовой площадкой, однако с точкой падения разгонного блока возникли математические просчеты.

long march
Космический корабль Long March перед стартом. Источник: Naked Science

Отметим, что Long March, или "Чанчжэнь" — китайский пилотируемый космический корабль нового поколения. Его назначение — доставка китайских астронавтов на борт международной космической станции. За один вылет ракета способна вместить шесть пассажиров и членов экипажа. В то же время сам корабль представляет собой совершенно модернизированную версию советского космического корабля "Союз" 1967 года.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.

А также китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для сбора образцов почвы для их дальнейшего исследования.

Китай
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