Перший комерційний космодром у Китаї готовий до запусків ракет-носіїв

Китайський комерційний космодром. Фото: CMG

Перший у Китаї комерційний космодром готовий до запусків ракет-носіїв. Він розташований у південній провінції Хайнань.

Про це повідомляє CGTN.

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За результатами комплексної оцінки і перевірки всіх систем космодром визнаний таким, що відповідає усім вимогам для проведення запусків ракет.

Будівництво об'єкта на Хайнані розпочалось у липні 2022 року. Це перший у країні стартовий комплекс, призначений для комерційних космічних польотів.

Тут завершено будівництво основних об'єктів інфраструктури для запуску космічних ракет, включаючи системи заправки, газопостачання, електропідстанції і пускові майданчики.

Нещодавно космодром провів симуляційний запуск ракети, а перший реальний планується здійснити у третьому кварталі цього року.

У перспективі на космодромі планується будівництво кількох додаткових стартових майданчиків, що дозволить йому отримати міжнародне визнання і надавати послуги з космічних запусків як для китайських, так і для іноземних ракет та супутників.

Нагадаємо, у Китаї відкрили нову автодорогу Шеньчжень — Чжуншань, яка простягається на 24 кілометри. Її будівництво тривало протягом семи років, а загальні витрати китайського уряду на проєкт становили 1,5 мільярда доларів.

Раніше у Китаї ракета-носій Tianlong-3 зазнала аварії під час запуску. Повідомляється, що внаслідок цього інциденту обійшлося без жертв.