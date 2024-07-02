Нова морська автомагістраль в Китаї — що відомо

Міст в Китаї. Фото: BYD

У Китаї відкрили нову автодорогу Шеньчжень-Чжуншань, яка простягається на 24 кілометри. Її будівництво тривало протягом семи років, а загальні витрати китайського уряду на проєкт склали 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомило видання Xinhua.net.

Читайте також:

Нова автомагістраль у Китаї

Магістраль включає два мости, два штучні острови та один підводний тунель. Останній має довжину 6,8 кілометрів і ширину 46 метрів, і виконаний з залізобетонних труб у сталевій оболонці, що робить його найбільшою спорудою такого типу у світі.

Міст в Китаї. Фото: BYD

Нова транспортна магістраль з'єднує міста, населення яких перевищує 85 мільйонів осіб. Це значно скоротить час подорожі між Шеньчженем і Чжуншанем з двох годин до менше ніж 30 хвилин.

Проєкт установив ряд світових рекордів у сферах, таких як будівництво підвісних мостів, тунелів та підводних автомагістралей. Фахівці стверджують, що новий зв'язок сприятиме регіональному розвитку та підвищить конкурентоспроможність, зменшуючи економічні нерівності між східним і західним узбережжями лиману Перлинної річки і сприяючи розвитку туристичних маршрутів.

Міст в Китаї. Фото: BYD

Які рекорди встановив новий міст

Найбільший проліт для повністю морського висячого моста зі сталевих коробчастих балок (1666 м). Найвища палуба моста (91 м). Найбільший навігаційний просвіт для морського мосту. Найбільший якір морського висячого моста (344 тисячі м3 бетону). Найвища швидкість випробування на вітростійкість для висячих мостів (83,7 м за секунду). Найбільший сталевий мостовий настил з покриттям з гарячого епоксидного асфальтобетону (378 800 м2). Найдовший двосторонній восьмисмуговий занурений трубчастий тунель (5 035 м). Найширший підводний сталебетонний тунель (до 55,6 м). Найбільша одно об'ємна виливка для занурювальної труби зі сталевою оболонкою з використанням самоущільнювального бетону (29 000 м3 на секцію труби). Найширший багаторазово складаний М-подібний гідрозамикач, що використовується в кінцевому з'єднанні тунелю занурювальної труби (3 м).

Міст в Китаї. Фото: BYD

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

Також ми писали, що на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок.