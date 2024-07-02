Новая морская автомагистраль в Китае – что известно

В Китае открыли мост, который побил уже десять мировых рекордов
В Китае открыли новую автодорогу Шэньчжэнь-Чжуншань, простирающуюся на 24 километра. Ее строительство длилось в течение семи лет, а общие расходы китайского правительства на проект составили 1,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщило издание Xinhua.net.
Новая автомагистраль в Китае
Магистраль включает два моста, два искусственных острова и один подводный тоннель. Последний имеет протяженность 6,8 километров и ширину 46 метров, и выполнен из железобетонных труб в стальной оболочке, что делает его самым большим сооружением такого типа в мире.
Новая транспортная магистраль соединяет города, население которых превышает 85 миллионов человек. Это значительно сократит время путешествия между Шэньчжэнем и Чжуншанем с двух часов до менее 30 минут.
Проект установил ряд мировых рекордов в таких областях, как строительство подвесных мостов, тоннелей и подводных автомагистралей. Специалисты утверждают, что новая связь будет способствовать региональному развитию и повысит конкурентоспособность, уменьшая экономические неравенства между восточным и западным побережьями лимана Жемчужной реки и способствуя развитию туристических маршрутов.
Какие рекорды установил новый мост
- Самый большой пролет для полностью морского висячего моста из стальных коробчатых балок (1666 м).
- Самая высокая палуба моста (91 м).
- Самый большой навигационный просвет для морского моста.
- Самый большой якорь морского висячего моста (344 тысячи м3 бетона).
- Высокая скорость испытания на ветростойкость для висячих мостов (83,7 м в секунду).
- Самый большой стальной мостовой настил с покрытием из горячего эпоксидного асфальтобетона (378800 м2).
- Длинный двухсторонний восьмиполосный погруженный трубчатый тоннель (5 035 м).
- Самый широкий подводный сталебетонный тоннель (до 55,6 м).
- Самая большая объемная отливка для погружной трубы со стальной оболочкой с использованием самоуплотнительного бетона (29 000 м3 на секцию трубы).
- Широкий многократно складной М-образный гидрозамыкач, используемый в конечном соединении туннеля погружной трубы (3 м).
Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.
Также мы писали, что на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.
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