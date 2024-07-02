Новая морская автомагистраль в Китае – что известно

Мост в Китае. Фото: BYD

В Китае открыли новую автодорогу Шэньчжэнь-Чжуншань, простирающуюся на 24 километра. Ее строительство длилось в течение семи лет, а общие расходы китайского правительства на проект составили 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщило издание Xinhua.net.

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Магистраль включает два моста, два искусственных острова и один подводный тоннель. Последний имеет протяженность 6,8 километров и ширину 46 метров, и выполнен из железобетонных труб в стальной оболочке, что делает его самым большим сооружением такого типа в мире.

Мост в Китае. Фото: BYD

Новая транспортная магистраль соединяет города, население которых превышает 85 миллионов человек. Это значительно сократит время путешествия между Шэньчжэнем и Чжуншанем с двух часов до менее 30 минут.

Проект установил ряд мировых рекордов в таких областях, как строительство подвесных мостов, тоннелей и подводных автомагистралей. Специалисты утверждают, что новая связь будет способствовать региональному развитию и повысит конкурентоспособность, уменьшая экономические неравенства между восточным и западным побережьями лимана Жемчужной реки и способствуя развитию туристических маршрутов.

Мост в Китае. Фото: BYD

Какие рекорды установил новый мост

Самый большой пролет для полностью морского висячего моста из стальных коробчатых балок (1666 м). Самая высокая палуба моста (91 м). Самый большой навигационный просвет для морского моста. Самый большой якорь морского висячего моста (344 тысячи м3 бетона). Высокая скорость испытания на ветростойкость для висячих мостов (83,7 м в секунду). Самый большой стальной мостовой настил с покрытием из горячего эпоксидного асфальтобетона (378800 м2). Длинный двухсторонний восьмиполосный погруженный трубчатый тоннель (5 035 м). Самый широкий подводный сталебетонный тоннель (до 55,6 м). Самая большая объемная отливка для погружной трубы со стальной оболочкой с использованием самоуплотнительного бетона (29 000 м3 на секцию трубы). Широкий многократно складной М-образный гидрозамыкач, используемый в конечном соединении туннеля погружной трубы (3 м).

Мост в Китае. Фото: BYD

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Также мы писали, что на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.