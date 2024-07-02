Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Китае открыли мост, который побил уже десять мировых рекордов arrow

В Китае открыли мост, который побил уже десять мировых рекордов

2 июля 2024 17:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Новая морская автомагистраль в Китае – что известно
Мост в Китае. Фото: BYD
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Китае открыли новую автодорогу Шэньчжэнь-Чжуншань, простирающуюся на 24 километра. Ее строительство длилось в течение семи лет, а общие расходы китайского правительства на проект составили 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщило издание Xinhua.net.

Читайте также:

Новая автомагистраль в Китае

Магистраль включает два моста, два искусственных острова и один подводный тоннель. Последний имеет протяженность 6,8 километров и ширину 46 метров, и выполнен из железобетонных труб в стальной оболочке, что делает его самым большим сооружением такого типа в мире.

Мост в Китае. Фото: BYD
Мост в Китае. Фото: BYD

Новая транспортная магистраль соединяет города, население которых превышает 85 миллионов человек. Это значительно сократит время путешествия между Шэньчжэнем и Чжуншанем с двух часов до менее 30 минут.

Проект установил ряд мировых рекордов в таких областях, как строительство подвесных мостов, тоннелей и подводных автомагистралей. Специалисты утверждают, что новая связь будет способствовать региональному развитию и повысит конкурентоспособность, уменьшая экономические неравенства между восточным и западным побережьями лимана Жемчужной реки и способствуя развитию туристических маршрутов.

Мост в Китае. Фото: BYD
Мост в Китае. Фото: BYD

Какие рекорды установил новый мост

  1. Самый большой пролет для полностью морского висячего моста из стальных коробчатых балок (1666 м).
  2. Самая высокая палуба моста (91 м).
  3. Самый большой навигационный просвет для морского моста.
  4. Самый большой якорь морского висячего моста (344 тысячи м3 бетона).
  5. Высокая скорость испытания на ветростойкость для висячих мостов (83,7 м в секунду).
  6. Самый большой стальной мостовой настил с покрытием из горячего эпоксидного асфальтобетона (378800 м2).
  7. Длинный двухсторонний восьмиполосный погруженный трубчатый тоннель (5 035 м).
  8. Самый широкий подводный сталебетонный тоннель (до 55,6 м).
  9. Самая большая объемная отливка для погружной трубы со стальной оболочкой с использованием самоуплотнительного бетона (29 000 м3 на секцию трубы).
  10. Широкий многократно складной М-образный гидрозамыкач, используемый в конечном соединении туннеля погружной трубы (3 м).
Мост в Китае. Фото: BYD
Мост в Китае. Фото: BYD

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Также мы писали, что на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.

Китай мост дороги рекорд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно