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Китайська ракета-носій Tianlong-3 зазнала катастрофи під час запуску — подробиці інциденту

30 червня 2024 16:40
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Падіння ракети у Китаї — що відомо про жертви
Підготовка ракети-носія Tianlong-3 до запуску. Фото: Space News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Китаї ракета-носій Tianlong-3 зазнала аварії під час запуску. Повідомляється, що внаслідок цього інциденту обійшлося без жертв.

Про це повідомляє U.S. News and World Report у неділю, 30 червня.

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Падіння ракети у Китаї

В мережі почало ширится відео падіння китайської ракети-носія Tianlong-3. Це сталося під час випробувань у місті Гуньї провінції Хенань.

На відео можна побачити потужний вибух ракети, яка так і не долетіла до своєї мети.

На відео можна побачити, що ракета зазнала аварії в повітрі, після чого її уламки почали падати на житлові квартали.

Раніше ми повідомляли, що в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом. На диво, обійшлося без жертв. 

А також китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця заради збору зразків ґрунту для їх подальшого дослідження.

Китай
технології
ракета
катастрофа
світ

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