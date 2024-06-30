Падіння ракети у Китаї — що відомо про жертви

Підготовка ракети-носія Tianlong-3 до запуску. Фото: Space News

У Китаї ракета-носій Tianlong-3 зазнала аварії під час запуску. Повідомляється, що внаслідок цього інциденту обійшлося без жертв.

Про це повідомляє U.S. News and World Report у неділю, 30 червня.

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Падіння ракети у Китаї

В мережі почало ширится відео падіння китайської ракети-носія Tianlong-3. Це сталося під час випробувань у місті Гуньї провінції Хенань.

На відео можна побачити потужний вибух ракети, яка так і не долетіла до своєї мети.

🇨🇳 In China, the Tianlong-3 orbital launch vehicle crashed during testing. pic.twitter.com/ORI5fgmIzC — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 30, 2024

На відео можна побачити, що ракета зазнала аварії в повітрі, після чого її уламки почали падати на житлові квартали.

Раніше ми повідомляли, що в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом. На диво, обійшлося без жертв.

А також китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця заради збору зразків ґрунту для їх подальшого дослідження.