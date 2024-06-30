Падение ракеты в Китае - что известно о жертвах

Подготовка ракеты-носителя Tianlong-3 к запуску. Фото: Space News

В Китае ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение во время запуска. Сообщается, что в результате этого инцидента обошлось без жертв.

Об этом сообщает US News and World Report в воскресенье, 30 июня.

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В сети начало распространяться видео падение китайской ракеты-носителя Tianlong-3. Это произошло во время испытаний в городе Гуньи провинции Хэнань.

На видео можно увидеть мощный взрыв ракеты, так и не долетевшей до своей цели.

🇨🇳 In China, the Tianlong-3 orbital launch vehicle crashed during testing. pic.twitter.com/ORI5fgmIzC — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 30, 2024

На видео можно увидеть, что ракета потерпела аварию в воздухе, после чего ее обломки начали падать на жилые кварталы.

Ранее мы сообщали, что в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом. Удивительно, обошлось без жертв.

А также китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для сбора образцов почвы для их дальнейшего исследования.