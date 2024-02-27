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Пересечение границы — єЧергу распространили на водителей легковых автомобилей

27 февраля 2024 16:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пересечение границы — єЧергу распространили на водителей легковых автомобилей
Очередь авто на границе Украины. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины внес изменения в условия экспериментального проекта "Электронная очередь на пункте пропуска через границу". Теперь кроме грузовых и пассажирских автобусов очередь будет касаться также легковых автомобилей.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 27 февраля.

Электронная очередь для легковых автомобилей

Водители легковых автомобилей смогут использовать электронную очередь с помощью системы "Электронная очередь пересечения границы" или с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием приложения "Дія".

Что такое єЧерга

Это система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы. По состоянию на вторник, 27 февраля, єЧерга доступна для грузовых автомобилей и автобусов.

Как работает єЧерга:

  • перевозчик регистрируется в системе єЧерга и выбирает пункт пропуска и дату пересечения;
  • система бронирует место в очереди на время;
  • перевозчик прибывает в пункт пропуска в забронированное время и проходит контроль без очереди.

Электронная очередь доступна на следующих пунктах пропуска:

  • Краковец — Корчева;
  • Рава-Русская — Гребенное;
  • Устилуг — Зосин (для пустых грузовиков);
  • Шегини — Медика;
  • Ягодин — Дорогуск (для пустых грузовиков);
  • Ягодин — Дорогуск.
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Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, на украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров, блокирующих движение грузовиков. По состоянию на 27 февраля в очередях стоит более двух тысяч фур.

Также 1 марта поляки хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

Кабинет министров
Тарас Мельничук
автомобиль
електронная очередь
е-очередь

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