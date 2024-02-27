Пересечение границы — єЧергу распространили на водителей легковых автомобилей
Кабинет министров Украины внес изменения в условия экспериментального проекта "Электронная очередь на пункте пропуска через границу". Теперь кроме грузовых и пассажирских автобусов очередь будет касаться также легковых автомобилей.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 27 февраля.
Электронная очередь для легковых автомобилей
Водители легковых автомобилей смогут использовать электронную очередь с помощью системы "Электронная очередь пересечения границы" или с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием приложения "Дія".
Что такое єЧерга
Это система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы. По состоянию на вторник, 27 февраля, єЧерга доступна для грузовых автомобилей и автобусов.
Как работает єЧерга:
- перевозчик регистрируется в системе єЧерга и выбирает пункт пропуска и дату пересечения;
- система бронирует место в очереди на время;
- перевозчик прибывает в пункт пропуска в забронированное время и проходит контроль без очереди.
Электронная очередь доступна на следующих пунктах пропуска:
- Краковец — Корчева;
- Рава-Русская — Гребенное;
- Устилуг — Зосин (для пустых грузовиков);
- Шегини — Медика;
- Ягодин — Дорогуск (для пустых грузовиков);
- Ягодин — Дорогуск.
Напомним, на украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров, блокирующих движение грузовиков. По состоянию на 27 февраля в очередях стоит более двух тысяч фур.
Также 1 марта поляки хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.
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