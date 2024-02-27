Перетин кордону — єЧергу поширили на водіїв легкових автомобілів

Черга авто на кордоні Україні. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Кабінет міністрів України вніс зміни до умов експериментального проєкту "Електронна черга на пункті пропуску через кордон". Тепер, крім вантажних та пасажирських автобусів, черга буде стосуватися також легкових автомобілів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, 27 лютого.

Електронна черга для легкових авто

Водії легкових автомобілів зможуть використовувати електрону чергу за допомогою системи "Електронна черга перетину кордону" чи з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням застосунку "Дія".

Що таке єЧерга

Це система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону. Станом на вівторок, 27 лютого, єЧерга доступна для вантажних автомобілів та автобусів.

Як працює єЧерга:

перевізник реєструється в системі єЧерга та обирає пункт пропуску та дату перетину;

система бронює місце в черзі на певний час;

перевізник прибуває до пункту пропуску у заброньований час та проходить контроль без черги.

Електронна черга доступна на таких пунктах пропуску:

Краківець — Корчова;

Рава-Руська — Гребенне;

Устилуг — Зосин (для порожніх вантажівок);

Шегині — Медика;

Ягодин — Дорогуськ (для порожніх вантажівок);

Ягодин — Дорогуськ.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні тривають протести фермерів, які блокують рух вантажівок. Станом на 27 лютого в чергах стоїть понад дві тисячі фур.

Також 1 березня поляки хочуть заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.