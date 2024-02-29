Переговоры относительно вступления Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже весной может начать первые переговоры относительно вступления в ЕС. По его словам, 2024 год должен стать для Украины реальным временем для переговоров.

Об этом глава государства сказал во время своего обращения в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Переговоры относительно вступления Украины в ЕС

"И этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении: еще весной можем предпринять, сделать первые переговорные шаги. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями", — заверил он.

Зеленский рассказал, что провел совещание по европейскому направлению, а именно отношений Украины с ЕС и задач на 2024 год в этом вопросе.

"Наш приоритет очевиден: все существующие договоренности должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов", — подчеркнул Президент.

Угроза России для Украины и Европы

По словам главы государства, РФ не планирует останавливаться, поэтому Европа должна это осознавать.

"Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться — они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного, не выдержит свобода всех остальных. Такая реальность", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Украине провели опрос о вступлении страны в ЕС. Большее количество граждан, а именно 84,3% выразили поддержку такого решения.

Также мы писали, что в Европарламенте призвали государства ЕС поддерживать Украину необходимым оружием до окончания войны, в которой победит наше государство. По их словам, если выиграет Россия, то последствия для Евросоюза будут серьезными.