Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Переговоры относительно вступления Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление arrow

Переговоры относительно вступления Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление

29 февраля 2024 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Переговоры относительно вступления Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже весной может начать первые переговоры относительно вступления в ЕС. По его словам, 2024 год должен стать для Украины реальным временем для переговоров.

Об этом глава государства сказал во время своего обращения в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Переговоры относительно вступления Украины в ЕС

"И этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении: еще весной можем предпринять, сделать первые переговорные шаги. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями", — заверил он.

Зеленский рассказал, что провел совещание по европейскому направлению, а именно отношений Украины с ЕС и задач на 2024 год в этом вопросе.

"Наш приоритет очевиден: все существующие договоренности должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов", — подчеркнул Президент.

Угроза России для Украины и Европы

По словам главы государства, РФ не планирует останавливаться, поэтому Европа должна это осознавать.

"Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться — они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного, не выдержит свобода всех остальных. Такая реальность", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Украине провели опрос о вступлении страны в ЕС. Большее количество граждан, а именно 84,3% выразили поддержку такого решения.

Также мы писали, что в Европарламенте призвали государства ЕС поддерживать Украину необходимым оружием до окончания войны, в которой победит наше государство. По их словам, если выиграет Россия, то последствия для Евросоюза будут серьезными.

Владимир Зеленский
Европейский союз
переговоры
обращение
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина