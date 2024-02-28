Стало відомо, чому голова Єврокомісії змінила позицію щодо графіка переговорів з Україною

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/EFE

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змінила позицію про графік переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Чиновники ЄС вважають, що такі дії пов'язані з майбутніми виборами у Євросоюзі.

Про це повідомило видання Politico у середу, 28 лютого.

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Урсула фон дер Ляєн заявила, що графік переговорів з Україною не буде готовий до літа, а отже, до європейських виборів, які відбудуться у червні. Проте, відвідавши Київ у річницю російського вторгнення, вона змінила свою думку, обіцяючи подати графік уже у березні.

За словами шести високопоставлених європейських чиновників, такі зміни в позиції фон дер Ляєн, ймовірно, пов'язані з наступними виборами.

"Це нагадує нам про необхідність уважно стежити за кожним її кроком як за елементом передвиборчої кампанії", — повідомив один із чиновників.

Чому Урсула фон дер Ляєн змінила своє рішення

Французький дипломат заявив, що подібні заяви фон дер Ляєн здаються "розумними з огляду на обговорення навколо європейських виборів та необхідність виконання значного обсягу роботи для створення ефективної та продуктивної переговорної структури для України".

Інший дипломат пояснив затримку у визначенні графіка переговорів тиском з боку політичної групи фон дер Ляєн та деяких держав-членів ЄС, вказуючи на побоювання Франції та Польщі з приводу фермерів та занепокоєння Німеччини щодо фінансів.

Нагадаємо, в Європейській комісії заявили, що немає конкретних термінів для підготовки переговорного графіка з Україною про вступ до ЄС.

Раніше Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент надавати допомогу Україні стільки, скільки цього потрібно.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів із Києвом щодо вступу України до Європейського Союзу.