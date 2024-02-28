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Стало известно, почему глава Еврокомиссии изменила позицию о графике переговоров с Украиной

28 февраля 2024 09:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, почему глава Еврокомиссии изменила позицию о графике переговоров с Украиной
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA/EFE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изменила позицию о графике переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Чиновники ЕС считают, что такие действия связаны с предстоящими выборами в Евросоюзе.

Об этом сообщило издание Politico в среду, 28 февраля.

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что график переговоров с Украиной не будет готов к лету, а значит до европейских выборов, которые состоятся в июне. Однако, посетив Киев в годовщину российского вторжения, она изменила свое мнение, обещая представить график уже в марте.

По словам шести высокопоставленных европейских чиновников, такие изменения в позиции фон дер Ляйен, вероятно, связаны с наступающими выборами.

"Это напоминает нам о необходимости внимательно следить за каждым ее шагом как за элементом предвыборной кампании", — сообщил один из чиновников.

Почему Урсула фон дер Ляйен изменила свое решение

Французский дипломат заявил, что подобные заявления фон дер Ляйен кажутся "разумными, учитывая обсуждения вокруг европейских выборов и необходимость выполнения значительного объема работы для создания эффективной и продуктивной переговорной структуры для Украины".

Другой дипломат объяснил задержку в определении графика переговоров давлением со стороны политической группы фон дер Ляйен и некоторых государств-членов ЕС, указывая на опасения Франции и Польши по поводу фермеров и беспокойство Германии относительно финансов.

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что не конкретных сроков для подготовки переговорного графика с Украиной о вступлении в ЕС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала Европарламент оказывать помощь Украине столько, сколько этого потребуется.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз

Европейский союз
переговоры
Еврокомиссия
Украина
Урсула фон дер Ляйен
Европарламент

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